Кто составит костяк партий и о чём Президент говорит с их руководителями? Главные тезисы встречи

Новости Беларуси. На неделе мы отметили День Октябрьской революции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для более старшего поколения 7 ноября – отсылка к советской истории, для коммунистов – повод вспомнить учения Ленина и возложить цветы к памятнику вождя революции. Для тех, кто помоложе, то есть для нынешнего поколения, события 1917 года – как шанс на обретение нашей государственности, которым мы не упустили возможность воспользоваться. Одним словом, праздник, может, и глубоко уходящий в прошлое и вызывающий споры и разные трактовки, но не теряющий смыслов и актуальности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опыт будем использовать положительный. Как видите на примере, допустим, Великого Октября, оказывается, и этот праздник может понравиться людям, и мы найдем смысл в этом празднике. Что касается революционного движения в мире, то событиями 1917 года планета не ограничилась. Революции были и до, и после, случаются они и в наше время. Вспомнить хотя бы волну протестов, которая накрыла постсоветское пространство – да и не только – в начале нулевых. Революция роз, Оранжевая, Тюльпановая. Были и неудавшиеся попытки, в том числе в Беларуси – так или иначе все эти события войдут в историю как цветные революции. Мировые потрясения продолжаются.

На наших глазах разворачивается очередной виток глобального противостояния. Мы тоже это чувствуем, но практика показывает, что в странах, где революции удались, сегодня ситуацию вряд ли можно назвать спокойной. Самый яркий пример – Украина, которая выходила на Майдан и боролась за европейские ценности, сейчас в руинах и как никогда далека от ЕС. Но это внутреннее дело Украины. Нам же следует учиться на ошибках других. Лукашенко о политических партиях: не надо копировать советскую историю, мы не воссоздаем КПСС. Как говорил Президент, ни в одной стране переворот невозможен, если нет для этого предпосылок. Поэтому провалилась попытка мятежа в Беларуси в 2020 году. Поэтому внутреннее единство пытаемся сохранить. Поэтому меняется Конституция, создается то самое гражданское общество, меняются политические партии, которые станут еще одним средством коммуникации власти и народа.

Но много ли белорусских партий или их лидеров мы можем назвать? Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить. А до последней перерегистрации, то есть на 1 января 2023 года, в Беларуси было 15 партий. Что мы о них знали? Практически ничего. Кроме того деструктива, который несла так называемся оппозиция, вряд ли что-то приходит на ум. В итоге система от них очистилась. Ну а другая часть партийного субстрата в основном сидела молча, прикрываясь идеей, мол, в Беларуси критику не жалуют. Но мы же понимаем, что это просто ширма, чтобы ничего не делать. На неделе Президент внес ясность и в то, что такое конструктивная критика, и чем должна заниматься та самая оппозиция, и кто составит костяк любого политического объединения. Об особенностях белорусского партийного строительства продолжит политобозреватель Алена Сырова.

На ваших экранах полемика в прямом эфире, датированная августом 2023 года, на площадке общественно-политического ток-шоу. Впервые представители четырех зарегистрированных белорусских партий вот так публично спорят, озвучивают ответ на вопрос, который задает большинство белорусов, заслышав о партийном строительстве у нас, смысле их конкуренции. «У нас у всех разный взгляд». В чем различие партий, если все они поддерживают Лукашенко? И пусть не очень смело, но громко говорят о различиях и даже употребляют слово «оппозиция».

Больше пока в публичном поле наши партийцы эти темы не затрагивали, хотя мы неумолимо приближаемся к единому дню голосования, который в некоторой степени время «Ч» для желающих влиять на политическую жизнь страны. А значит, для политических партий, ведь именно такие люди в основном берут партийный билет, верно? Глава нашего ЦИК, в прошлом глава Коммунистической партии Беларуси, министр, в общем, человек опытный, сейчас находящийся по должности над схваткой, был в числе приглашенных на встречу Президента с руководителями партий. О ней просили – ее получили.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Не многие понимают, что сегодня происходит. Когда я ехал сюда, во Дворец Независимости, позвонил мой отец, который основал партию, которую я сейчас возглавляю, он меня поздравил, поблагодарил вас и говорит: это историческое событие для политической системы страны, когда Президент встречается с лидерами партий. Равно как и получили возможность еще раз услышать, как видит интеграцию партий в выстроенную президентскую модель глава государства и какая сверхзадача, по его мнению, у игроков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов партий перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении, продвижении принимаемых решений. Да и в участии в принимаемых решениях, особенно если они являются депутатами, что актуально на нынешнем этапе. И это важный момент, на котором Александр Лукашенко акцентировал внимание еще в марте во время Послания народу и парламенту на фоне создания партии «Белая Русь». И даже не шепота, а разговоров о том, что именно она станет партией власти. Лукашенко: «Иностранных агентов, проплаченных из-за рубежа, в нашем политическом поле не будет!» Подробности. Почему так, людям, знающим историю и умеющим анализировать и объяснять не надо. Но для полноты картины – мировой вековой опыт, на котором в том числе мы учимся, а не слепо копируем.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Нам действительно нельзя сформировать полуторапартийную систему с одной доминирующей партией. Это, к сожалению, приводит к сращиванию государственных и партийных институтов, коррумпированности, нигде этот опыт не был успешным, как правило, он заканчивается ростом недовольства со стороны населения. Поэтому должна быть обеспечена конкуренция партий на патриотической основе. Что до самой партии «Белая Русь», то ей сейчас действительно приходится не сладко. Помимо основных вопросов, до сих пор приходится отвечать на самый банальный: чем партия будет отличаться от одноименного, многочисленного и отлично себя зарекомендовавшего общественного объединения.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Почему это произошло сейчас? Я думаю, что развитие гражданского общества достигло того уровня зрелости, при котором существование и развитие партий действительно является необходимым. Ведь что такое партия сегодня? Это сила, которая представляет белорусское общество, народ и выражает интересы белорусского народа перед государством. На встрече с Президентом руководитель каждой партии имел возможность провести самопрезентацию на высшем уровне и озвучить свое видение задач. Получилось так.

Олег Романов:

Полагаем, что такой задачей может стать политическое просвещение общества и формирование его политической культуры. Олег Гайдукевич:

Мы тоже не ориентируемся, левый сектор, правый – работаем со всеми, кто есть. Есть Беларусь – она превыше всего. Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:

Повсеместная агитационно-пропагандистская работа в массах, включая нашу молодежь. Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Мы ставим перед собой задачу укреплять конструктивное взаимодействие с органами власти и управления. Вы наверняка зададитесь вопросом: а как же борьба за власть? Не ради этого ли и создают политические партии? Ответ ниже.

Александр Лукашенко:

Откровенно скажу, этот политический плюрализм не более чем дань западной моде. Помните, этот плюрализм, политический термин, появился во времена Михаила Сергеевича Горбачева. Ну и «доплюрализировались» мы до чего? Потеряли страну. Повторю: партии создаются для борьбы за власть. Стремление к власти различных политических сил – это не просто конкуренция взглядов и систем. Это разделение общества. Это приводит порой к потере конструктива. И тем не менее мы никогда не препятствовали и не будем препятствовать партийному строительству. Особенно если инициатива идет от людей, искренне любящих свою страну, свой дом, свою семью, настроенных на мирное будущее своих детей. Действительно, одного патриотизма мало. Об этом говорят и социологические опросы. Только около 32 % белорусов доверяют партиям. Чтобы заполучить сторонников, нужно им предложить и четкую программу, и четкое видение. Хотя между строк и абсолютно прямо во время встречи с главой государства руководители партий озвучивали другие проблемы.

Олег Гайдукевич:

Администрацией Президента подготовлен ряд вопросов на рассмотрение, в том числе и по арендной плате. Алексей Сокол:

Вносим вам на рассмотрение, уважаемый Александр Григорьевич, предложение о направлении облисполкомами и горисполкомами на учебу членов нашей партии в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. И здесь государство, несмотря на то, что Александр Лукашенко открыто заявил: вся вертикаль будет работать на выборы, проводить их, не готово делать работу за самих партийцев.

Александр Лукашенко:

Сможете выстроить систему, люди к вам пойдут. Нет – никакой административный ресурс не поможет. Только навредит, особенно на этапе становления. По мнению Президента, успешное функционирование партий – сумма трех слагаемых: привлекательная идея, кадры, дисциплина. Последнее очень срезонировало у руководителя партии труда и справедливости. Долгое время она была в стадии анабиоза. За последнее время встряхнулись, мобилизовались, и новое руководство, видимо, готово всерьез вступить в борьбу.

Готовитесь стать медийным человеком? Александр Хижняк:

С вашей помощью. Мы открыты и не только. Сегодня мы увидели, что Президенту очень близки те вопросы, которые мы поднимаем. Это труд – основа государства. Это не только вознаграждение, это возможность самореализации. Возможность дальнейшей жизни и развития. Особое внимание Президента (и несколько раз упоминал) – на вопросы справедливости. Это ценность и необходимость сегодня и во внутренних, и в международных отношениях. И мы тоже понимаем, что это наша тематика, мы будем ее использовать в дальнейшей своей программе и работе партии. Все партии по возможностям рассчитывают быть представленными во время ближайшей электоральной кампании. И если относительно новые рассчитывают получить бесценный опыт, а потом уже места в местных Советах или парламенте, то корифеи (по типу Компартии) чуть иначе расставляют акценты.