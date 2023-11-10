Лукашенко о политических партиях: не надо копировать советскую историю, мы не воссоздаём КПСС

Новости Беларуси. Предназначение партий не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.

Сегодня в Беларуси партийное строительство выходит на новый этап развития. Ранее в стране было зарегистрировано 15 партий, вот только на благо государства работали далеко не все. От политического балласта помогла избавиться перерегистрация. В результате свою состоятельность смогли подтвердить лишь три партии, также была зарегистрирована еще одна новая. Как подчеркнул глава государства, перерегистрация позволила очистить партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность была направлена на подрыв основ конституционного строя Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, на протяжении долгого времени под ширмой «демократических форм политического участия» фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. При этом хочу, чтобы вы понимали: я не против, чтобы мы в том числе критически обсуждали проблемы, которые сегодня существуют.

Я не против, даже за то, чтобы конструктивно, по-деловому критиковалась власть. Но делать это надо разумно, конструктивно, не в целях разрушения, а в целях созидания. Сегодня уровень доверия политическим партиям невысок. Это не только потому, что народ у нас такой. Отчасти это так. Но и потому, что серьезно мы не занимались партийным строительством. Тем не менее есть, самое главное, люди активные, которые хотят участвовать в политической жизни страны, проявляют интерес к вопросам общественно-политического развития. С этими людьми нам всем надо работать.

Когда несколько лет назад мы заговорили о партийном строительстве, я обозначил одно условие – исключительно с учетом национальных особенностей и специфики отечественного политического процесса. Нам не надо копировать темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти и не разделяем общество по партийной принадлежности. Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов партий перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении, продвижении принимаемых решений.