«Не против государства, не в оппозиции». Нужны ли Беларуси партии? Итоги съезда ЛДПБ

Новости Беларуси. В Беларуси активизировался процесс партийного строительства. На внеочередном XXI съезде ЛДПБ сегодня, 8 апреля, приняли обновленную программу и устав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На значимом для партии событии собрались более тысячи делегатов из регионов и Минска. Говорили о защите страны от внешних угроз, обсуждали тезисы Послания Президента. Не обошлось и без пополнения в рядах активистов. Оксана Семашко продолжит.

Оксана Семашко, корреспондент:

Подготовка к форуму шла во всех регионах. И сегодня в Минске собрались более тысячи делегатов съезда. Вот как раз на сцене в Либерально-демократической партии принимают пополнение. Среди новых партийцев – немало молодежи.

Студентов из Гомеля вдохновил опыт друзей, и они тоже решили не оставаться в стороне от общественно-политической жизни страны. Сегодня молодые люди получили свой первый в жизни партийный билет. Новоиспеченные либерал-демократы уверены: их неравнодушие позволит найти решение многих задач во благо Беларуси и белорусов.

Ярослав Ковалев, член Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы хотим преподнести свои какие-то мысли, свои идеи, свое мнение в народ, чтобы как-то это оказалось в будущем лучше, потому что мы как молодое поколение являемся его основоположниками. И в будущем, я думаю, это хорошо скажется на стране.

Екатерина Мироненко, член Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы как новое поколение должны стараться внести что-то новое, потому что у нас множество идей. Мы всегда целеустремленны.

Лидером ЛДПБ единогласно переизбран Олег Гайдукевич. Парламентарий в очередной раз заверяет: защитить страну от внешних нападков удастся только благодаря сплоченности белорусского общества.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Беларусь нуждается в нашей защите. И каждый белорус должен сейчас работать над тем, как укрепить страну. Это сегодня задача для каждого. Не только для Президента, не только для министров. Это задача для всех. Но и, естественно, для всех политических партий страны. Иначе смысл их существования, если они не работают на созидание?

Партийное строительство в нашей стране активизировалось. «Белая Русь», КПБ, ЛДПБ – некоторые уже приняли обновленную программу, устав и символику. Предстоит партиям и перерегистрация. Те, что разделяют идеалы и ценности белорусского народа и Президента, вносят конструктивные предложения, развивают свою деятельность по принципу «не навреди», останутся. А тем, кто намерен противопоставлять себя государству и нести разлад в общество, на белорусской политической арене места нет. На тему партийного строительства в своем Послании народу и парламенту высказался Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Партии создаются для борьбы за власть. Стремление к власти различных политических сил – это не просто конкуренция взглядов и систем. Это разделение общества. Это приводит порой к потере конструктива. Тем не менее мы никогда не препятствовали и не будем препятствовать партийному строительству, особенно если инициатива идет от людей, искренне любящих свою страну, свою семью, настроенных на мирное будущее своих детей. Но повторю: иностранных агентов, проплаченных из-за рубежа, в нашем политическом поле не будет. Точка. Ровно как и партии власти тоже не будет. Для тех, кто забыл, с какой программой я шел на первые выборы президента, напомню: ни с левым, ни с правым, ни с партией, а со своим народом. Моя позиция не изменилась. Политические партии должны быть патриотами своей страны, укреплять конституционный строй, защищать суверенитет и независимость. Это ежедневная работа тех, кто радеет за благополучие каждого белоруса.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Патриоты нашей страны, люди, которые верят в Беларусь, хотят ей суверенитета, независимости, мира и добра, все-таки должны объединяться для того, чтобы обсуждать эти вопросы. Конечно, понимать, что, наверное, самое главное – это партии должны быть только с государством, не против государства, не в оппозиции. Но вместе с этим есть какие-то отличия во взглядах, путях построения нашего общества, поэтому политическим партиям быть.