Новости по тегу #Олег Романов

Масштабный форум собрал представителей власти, ученых, экспертов, журналистов, религиозных деятелей и дипломатов. Это представители не только Беларуси, но и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Всего более 15 иностранных делегаций.
Масштабный форум собрал представителей власти, парламентариев, ученых, экспертов, журналистов, религиозных деятелей и дипломатов.
Важную социальную инициативу по развитию донорства в стране поддержала крупнейшая общественная организация.
Для тех, кто прошел все ужасы войны, кто огромной ценой добыл для нас Победу – красивая и трогательная традиция. В преддверии Дня Победы по всей стране в своих дворах ветераны Великой Отечественной принимают персональные мини-парады.
В центре внимания всего мира встреча Александр Лукашенко и Владимир Путина, которая состоялась в Волгограде.
Как передать бесценное наследие – нашу память – будущим поколениям? Как не позволить подменить факты циничной ложью? Ответы на эти вопросы сообща 28 апреля ищут участники союзного форума.
Документ нацелен на консолидацию общества, его главная задача – создать прочный фундамент для дальнейшего развития страны.
Проект «Бессмертная слава Великой Победы» охватит все регионы страны. Завершится просветительский марафон в День Независимости Беларуси – 3 июля.
От представителей гражданского общества поступило много предложений о проведении разноплановых мероприятий – от тематических акций до создания новых экоточек.
Спектакль «Хатыня» часть патриотического проекта «Ад сэрца да сэрца» Республиканского театра белорусской драматургии. Постановки на военную тему прошли во многих городах Беларуси. Следующей точкой культурной акции станет Молодечно.
«Наш Президент показывает, что в плане политики, геополитики, идеологии у нас единый четкий вектор – это восточнославянский Восток, Россия. Тогда как торговать – дальняя дуга, ближняя дуга, с кем угодно».
«Война в Украине – это не большая война, но, тем не менее, и ее можно использовать для того, чтобы по максимуму извлечь себе дивиденды».
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