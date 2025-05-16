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Новости по тегу #Олег Романов

Правда и память о Великой Победе – международную конференцию под эгидой «Белой Руси» провели в Минске
16 мая 2025 19:04

Правда и память о Великой Победе – международную конференцию под эгидой «Белой Руси» провели в Минске

В Минске проходит международная межпартийная конференция под эгидой «Белой Руси»
16 мая 2025 10:35

В Минске проходит международная межпартийная конференция под эгидой «Белой Руси»

«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови
15 мая 2025 07:35

«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови

Персональный парад для героев! В преддверии Дня Победы в Гродно поздравили ветеранов ВОВ
03 мая 2025 16:48

Персональный парад для героев! В преддверии Дня Победы в Гродно поздравили ветеранов ВОВ

Эксперты продолжают цитировать выступление Лукашенко в Волгограде
01 мая 2025 17:11

Эксперты продолжают цитировать выступление Лукашенко в Волгограде

Фальсификация истории СССР – кому мешает жить подвиг советских солдат? Союзный форум проходит в Волгограде
28 апреля 2025 16:57

Фальсификация истории СССР – кому мешает жить подвиг советских солдат? Союзный форум проходит в Волгограде

Эксперты: Директива №12 – важный инструмент устойчивого развития государства и экономики
15 апреля 2025 17:29

Эксперты: Директива №12 – важный инструмент устойчивого развития государства и экономики

В Беларуси стартовал информационно-просветительский проект «Бессмертная слава Великой Победы»
04 апреля 2025 17:25

В Беларуси стартовал информационно-просветительский проект «Бессмертная слава Великой Победы»

В Минске обсудили перспективы участия партий и общественных объединений в наведении порядка на земле
01 апреля 2025 17:32

В Минске обсудили перспективы участия партий и общественных объединений в наведении порядка на земле

В Минске прошёл показ спектакля «Хатыня»
22 марта 2025 17:23

В Минске прошёл показ спектакля «Хатыня»

Романов: многие западники, примазываясь к Лукашенко, используют его лексику и слова
13 марта 2025 19:32

Романов: многие западники, примазываясь к Лукашенко, используют его лексику и слова

Романов: на Западе понимают, что могут выйти из экономического кризиса только через большую войну
13 марта 2025 19:13

Романов: на Западе понимают, что могут выйти из экономического кризиса только через большую войну