Сокровищница национальных традиций – побывали на выставке «Культурное наследие Беларуси» в Витебске

«Славянский базар» в разгаре. Каждый день проходит множество мероприятий. Уникальную выставку «Культурное наследие Беларуси» открыл Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Экспозиция – настоящая сокровищница национальных традиций. Ее организаторы приглашают посетителей окунуться в богатство и многообразие белорусского культурного наследия.
Борис Лазуко, заведующий отделом Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Выставка представляет, на наш взгляд, наиболее знаковые явления в белорусской культуре. Те явления, которые можно, пользуясь современным языком, являются репрезентационными. Конечно, обладая коллекциями большими, музей – это более 35 тысяч единиц хранения всех разных предметов, мы могли привести сюда только небольшую часть. Но нам показалось, что мы привезли и интересное, и достойное, и важное. То, что будет принято, оценено по достоинству всеми посетителями.
В экспозиции представлены уникальные образцы белорусского национального костюма. Народное творчество, отражающее яркую палитру узоров и техник. А также древнебелорусские иконы – ценные памятники духовной жизни нашей страны, которые стали бесценным национальным достоянием.
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