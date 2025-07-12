Сокровищница национальных традиций – побывали на выставке «Культурное наследие Беларуси» в Витебске

Борис Лазуко, заведующий отделом Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Выставка представляет, на наш взгляд, наиболее знаковые явления в белорусской культуре. Те явления, которые можно, пользуясь современным языком, являются репрезентационными. Конечно, обладая коллекциями большими, музей – это более 35 тысяч единиц хранения всех разных предметов, мы могли привести сюда только небольшую часть. Но нам показалось, что мы привезли и интересное, и достойное, и важное. То, что будет принято, оценено по достоинству всеми посетителями.