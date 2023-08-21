Гайдукевич рассказал, в чём он не согласен ни с коммунистами, ни с «Белой Русью»
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы поймите, после выборов должно становиться лучше – это аксиома. Нас приучал Запад, что после каждых выборов должно стать хуже: революция, переворот. А мы должны прийти к выборам, что прошли в 2024 году выборы парламентские – и стало лучше. Избрались новые депутаты, новый импульс законодательной работы, новый импульс в работе местных советов – вот к чему нужно стремиться. И эта конкуренция политическая должна к этому вести.
Алена Сырова, СТВ:
Для этого и должны прийти на эти места и эти должности люди, которые знают, зачем туда идут. Опять же, когда мы говорим, что все четыре партии вроде бы со своими взглядами на какие-то вопросы, на ту же экономику, спорт, искусство, но глобально за одно, мы упускаем важный момент, что это идеальная картинка. Потому что, наверняка, я не уверена точно, но допускаю, что не все, кто состоят в партии, на 100 % разделяют ее ценности и постулаты. То есть они, возможно, используют эту партию для того, чтобы занять определенную должность и пост, для того, чтобы иметь какой-то вес.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Это нормальное явление.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Тем не менее член партии должен в любом случае должен выражать интересы своей партии. Единственное то, что мы последнее время на публичных площадках, должна быть современная площадка с учетом внешних вызовов.
Олег Гайдукевич:
Поспорю с Аленой. Она сказала такую мысль: есть четыре партии, они все равно как бы за одно. Вот это неправда. Мы приучаем избирателей, что партии…
Игорь Тур:
С чем вы не согласны с коммунистами?
Олег Гайдукевич:
Во всем не согласен. Экономически – полностью не согласен. Никакого Маркса и Энгельса не надо, у нас есть с чем поспорить. Но я не про это. Мы хотим приучить избирателей, что выборы – это какая-то борьба. И растягиваем страну. Помните, Президент на Всебелорусском собрании сказал: не тяните страну в разные стороны. Вот борьба должна быть – не тянуть, а спорить.
Алена Сырова:
Тогда вопрос, а с чем вы с «Белой Русью» не согласны?
Олег Гайдукевич:
Значит, рассказываю. Я открыл программу «Белой Руси», я уважаю «Белую Русь» – это хорошая партия. Но у нас свой взгляд на экономику. Я считаю, что надо бизнес больше поддержать, у меня свой взгляд на налоги, на образование свой взгляд, здравоохранение – свой, но в рамках Конституции. Я никогда не выступлю, как дураки, которых мы ликвидировали, против бесплатного здравоохранения, против бесплатного образования, я поддержу Лукашенко во многих вопросах. Я хочу вас довести до такой мысли, что избиратель, приходя на участок избирательный, поддерживая Лукашенко, не значит, что все будут голосовать только за «Белую Русь» или только за коммунистов. Он будет говорить так: я за Президента, но мне нравится программа коммунистов, мне нравится программа «Белой Руси».
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