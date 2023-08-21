Гайдукевич рассказал, в чём он не согласен ни с коммунистами, ни с «Белой Русью»

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы поймите, после выборов должно становиться лучше – это аксиома. Нас приучал Запад, что после каждых выборов должно стать хуже: революция, переворот. А мы должны прийти к выборам, что прошли в 2024 году выборы парламентские – и стало лучше. Избрались новые депутаты, новый импульс законодательной работы, новый импульс в работе местных советов – вот к чему нужно стремиться. И эта конкуренция политическая должна к этому вести.

Алена Сырова, СТВ:

Для этого и должны прийти на эти места и эти должности люди, которые знают, зачем туда идут. Опять же, когда мы говорим, что все четыре партии вроде бы со своими взглядами на какие-то вопросы, на ту же экономику, спорт, искусство, но глобально за одно, мы упускаем важный момент, что это идеальная картинка. Потому что, наверняка, я не уверена точно, но допускаю, что не все, кто состоят в партии, на 100 % разделяют ее ценности и постулаты. То есть они, возможно, используют эту партию для того, чтобы занять определенную должность и пост, для того, чтобы иметь какой-то вес. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Это нормальное явление.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Тем не менее член партии должен в любом случае должен выражать интересы своей партии. Единственное то, что мы последнее время на публичных площадках, должна быть современная площадка с учетом внешних вызовов. Олег Гайдукевич:

Поспорю с Аленой. Она сказала такую мысль: есть четыре партии, они все равно как бы за одно. Вот это неправда. Мы приучаем избирателей, что партии… Игорь Тур:

С чем вы не согласны с коммунистами?