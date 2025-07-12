Товарищеский матч между белорусскими хоккейными клубами прошёл в Минске

Белорусские хоккейные клубы готовятся к новому сезону. Сегодня на малой площадке «Чижовка-Арены» прошел первый товарищеский матч. Силы проверяли действующий чемпион экстралиги «Юность» и обладатель бронзовых медалей «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Долгое время распечатать ворота никому из дружин не удавалось. Лишь к концу второй 20-минутки подопечные Сергея Стася вышли вперед. Однако не успел начаться заключительный отрезок, как гости сравняли. Но минчане так просто не сдались, оформив в ворота соперника еще две безответные шайбы. Как итог – 3:1.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Первый матч очень ранний, как и ожидалось, сумбур, тяжелый. Потому что, понятное дело, второй микроцикл, ребята под нагрузкой. Это нормальное явление, ничего другого мы не ожидали. Когда уходит половина команды, ты пытаешься снова все это собрать в кучу. Снова привить свои требования, свою стратегию. Это занимает время.

Алексей Кузнецов, главный тренер ХК «Гомель»:

Неплохой матч мы провели. Те наработки, которые катали неделю, готовились, я думаю, что они выполнили их в полном объеме. Если мы будем двигаться в этом направлении, будем двигаться вверх.

По обоюдной договоренности соперники сыграли овертайм, который оказался безголевым. В серии буллитов фортуна была на стороне гостей. Такие спарринги необходимы, чтобы проверить новые связки и просмотреть собранный состав. К слову, официально сезон стартует уже в августе и начнется он с традиционного турнира – Кубка Руслана Салея.