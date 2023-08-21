«У нас у всех разный взгляд». В чём различие партий, если все они поддерживают Лукашенко?

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎. Кирилл Казаков, СТВ:

Я задам глупые вопросы, которые могут возникнуть у людей, которые, например, захотят голосовать за партию РПТС. Вы считаете себя оппозицией? И второй вопрос: когда вы пройдете в парламент, или пройдут ваши депутаты, что должно быть, вы же боретесь за власть, будет ли создана отдельная фракция, группа? Как это все будет? Как эта вся история будет строиться у нас в парламенте? Потому что я прекрасно понимаю, что следующий парламент в любом случае будет другим.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:

Беларусь с момента принятия на референдуме Конституции вновь вызывает интерес. И в первую очередь у стран постсоветского пространства. Это достаточно серьезный исторический момент – выборы в Единый день голосования не только парламента, но и местных советов. Безусловно, на политическом поле исчезли партии-фантомы. Остались люди, представленные в этой студии в том числе, которые понимают: жизнь, судьба страны, ее населения едины. И опыта у этих людей достаточно, чтобы взвешенные решения принимать в той системе. Кирилл Казаков:

Но вы будете в оппозиции или в партии власти? У нас вообще вот эти два термина приживутся ли?