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«У нас у всех разный взгляд». В чём различие партий, если все они поддерживают Лукашенко?

21 августа 2023 17:48
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На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Кирилл Казаков, СТВ:
Я задам глупые вопросы, которые могут возникнуть у людей, которые, например, захотят голосовать за партию РПТС. Вы считаете себя оппозицией? И второй вопрос: когда вы пройдете в парламент, или пройдут ваши депутаты, что должно быть, вы же боретесь за власть, будет ли создана отдельная фракция, группа? Как это все будет? Как эта вся история будет строиться у нас в парламенте? Потому что я прекрасно понимаю, что следующий парламент в любом случае будет другим.

«У нас у всех разный взгляд». В чём различие партий, если все они поддерживают Лукашенко?-1

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:
Беларусь с момента принятия на референдуме Конституции вновь вызывает интерес. И в первую очередь у стран постсоветского пространства. Это достаточно серьезный исторический момент – выборы в Единый день голосования не только парламента, но и местных советов. Безусловно, на политическом поле исчезли партии-фантомы. Остались люди, представленные в этой студии в том числе, которые понимают: жизнь, судьба страны, ее населения едины. И опыта у этих людей достаточно, чтобы взвешенные решения принимать в той системе.

Кирилл Казаков:
Но вы будете в оппозиции или в партии власти? У нас вообще вот эти два термина приживутся ли?

«У нас у всех разный взгляд». В чём различие партий, если все они поддерживают Лукашенко?-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Давайте я объясню проще. Смотрите, все партии, кто-то сидит за экраном и говорит: так они все поддерживают Лукашенко, какая оппозиция? Рассказываю для дураков, кто не понимает. Президента избрал народ! Как партии могут не поддерживать Президента, если его избрал народ? Но при этом у нас разные программы. И я, например, считаю себя альтернативой «Белой Руси», РПТС и коммунистов.

Кирилл Казаков:
А они, соответственно, альтернатива вам.

Олег Гайдукевич:
Да, у нас разные программы.

Александр Хижняк:
Будут вещи, достаточно альтернативные в части способов достижения того или иного результата, разные программы. Я считаю, что в парламенте будут, безусловно, различные депутатские группы. Таким образом люди будут видеть успешных людей, которые чего-то достигли в жизни, их позицию, с этой позицией будут считаться.

Олег Гайдукевич:
В чем мы спорим, рассказываю: экономика – у нас у всех разный взгляд. У РПТС свой взгляд, я читал экономическую программу, она отличается от нас. У коммунистов свой. Политическая система – разный взгляд. Я выступаю за партийные списки, за выборы по пропорционально-мажоритарной системе. «Белая Русь» против, ну и что? Будем спорить.

«У нас у всех разный взгляд». В чём различие партий, если все они поддерживают Лукашенко?-7

Алена Сырова, СТВ:
Как вы видите себя, если ваша политическая кампания закончится успехом и ваши представители окажутся на тех местах, к которым вы их вели?

Александр Хижняк:
Мы, безусловно, будем формировать соответствующую депутатскую группу либо фракцию, будем вносить соответствующие изменения, будем выступать не только с предложениями от тех людей, которые избраны, мы будем дискутировать со всеми политическими партиями. Но это будет направлено на сохранение того, что есть.

Олег Гайдукевич:
Раздирать страну на части не будем.

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# Белорусские партии # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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