Белорусские легкоатлеты – победители и призёры Кубка сильнейших спортсменов

Россыпь наград собрали белорусские легкоатлеты в первый день Кубка сильнейших спортсменов – соревнования начались в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева форума выиграли восемь золотых медалей, столько же серебряных и шесть бронзовых. Итоговая сумма – 22 пьедестала. Первое золото для страны добыл толкатель ядра Олег Томашевич. В лучшей попытке он отправил снаряд на отметку 20 метров 98 сантиметров. В аналогичной дисциплине среди женщин у нас золото и бронза. Лучшей стала Алена Дубицкая. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Трус.

Олег Томашевич, победитель Кубка сильнейших спортсменов (толкание ядра):

Стартом очень доволен. Зрители достаточно своей энергии мне передали. Результат достойный, рассчитывал, главное, чтобы было за 20,70. Я, в принципе, свою норму выполнил.

Алена Дубицкая победительница Кубка сильнейших спортсменов (толкание ядра):

Результат для такого состояния оцениваю удовлетворительно. Есть над чем работать, чуть-чуть подправить – и все будет хорошо, я в этом уверена. Сегодня было очень интересно, и действительно у меня была, можно сказать, конкурентная борьба.

Елена Трус, бронзовый призер Кубка сильнейших спортсменов (толкание ядра):

Своим результатом сегодня не довольна. Готова на более далекие метры. Очень надеюсь, что на следующих стартах реализуюсь. Сегодня не справилась со своим телом. Я была спокойна, у меня мандража особо не было, просто не справилась. Ничего страшного, у меня еще есть три старта, на которых, я надеюсь, преодолею 18-метровый рубеж и покажу те метры, которые хочу.

Завтра продолжение борьбы. Но легкоатлетическая феерия в Бресте продолжится и на следующей неделе. Нас ждет матчевая встреча среди команд Союзного государства.