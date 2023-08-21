Боровик о партии «Белая Русь»: самый удобный вариант, под шефа, но правильно другое

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

На наш взгляд, мы видим работу следующим образом. В самой партии будет создана экспертная группа. Эта экспертная группа будет взаимодействовать с теми депутатами, которые пройдут в парламент, если мы говорим о Национальном собрании. Вот эта экспертная группа, получив запрос от населения, общества, будет выступать с законодательной инициативой. То есть предлагать этот вопрос рассмотреть именно в парламенте, и уже представители «Белой Руси» как партии будут законодательную инициативу продвигать.

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей Васильевич, вопрос о партии власти, которой вас называют. Олег Сергеевич неоднократно сказал: «Оппозиция – это альтернатива». То есть ЛДПБ – изначально оппозиция, а партия власти «Белая Русь»...

Алена Сырова:

Альтернатива власти.

Кирилл Казаков:

Либо, например, клуб, в котором каждый имеет свой голос, но при этом все его высказывают в равной мере, а потом голосуют за какой-то консенсус, либо же большинство и большинство?

Андрей Басак:

Во-первых, необходимо не партия власти, мы партия…

Кирилл Казаков:

Я называю исключительно то, как говорят, я же не утверждаю.

Андрей Басак:

Мы не скрываем и об этом заявляем, что мы партия сторонников Президента нашей страны.

Алена Сырова:

А вот тоже вопрос в кулуарах…