Боровик о партии «Белая Русь»: самый удобный вариант, под шефа, но правильно другое
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А что скажет «Белая Русь», Андрей Васильевич?
Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
На наш взгляд, мы видим работу следующим образом. В самой партии будет создана экспертная группа. Эта экспертная группа будет взаимодействовать с теми депутатами, которые пройдут в парламент, если мы говорим о Национальном собрании. Вот эта экспертная группа, получив запрос от населения, общества, будет выступать с законодательной инициативой. То есть предлагать этот вопрос рассмотреть именно в парламенте, и уже представители «Белой Руси» как партии будут законодательную инициативу продвигать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей Васильевич, вопрос о партии власти, которой вас называют. Олег Сергеевич неоднократно сказал: «Оппозиция – это альтернатива». То есть ЛДПБ – изначально оппозиция, а партия власти «Белая Русь»...
Алена Сырова:
Альтернатива власти.
Кирилл Казаков:
Либо, например, клуб, в котором каждый имеет свой голос, но при этом все его высказывают в равной мере, а потом голосуют за какой-то консенсус, либо же большинство и большинство?
Андрей Басак:
Во-первых, необходимо не партия власти, мы партия…
Кирилл Казаков:
Я называю исключительно то, как говорят, я же не утверждаю.
Андрей Басак:
Мы не скрываем и об этом заявляем, что мы партия сторонников Президента нашей страны.
Алена Сырова:
А вот тоже вопрос в кулуарах…
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Одно слово. Значит, мы поддерживаем Президента тоже, но это не значит, что люди, которые придут на избирательный участок и поддерживают Президента, то будут голосовать только за «Белую Русь». Нет. И за нас.
Алена Сырова:
Вопрос из кулуаров. Вы партия, которая поддерживает Президента страны. Если мы говорим о том, что мы мыслим на перспективу – на 10, 15, 20 лет вперед, то есть со временем вы тоже будете поддерживать главу государства, кто бы ни был на этом посту?
Андрей Басак:
Мы говорим сейчас об определенном этапе истории. Вот мы сейчас видим, чтобы сохранить единство, целостность, незыблемость нашего конституционного строя, нам необходимо сплотиться вокруг нашего национального лидера сейчас. Потому что те условия, в которых мы находимся сейчас, мы видим уровень угроз, которые у нас на внешнем контуре. И мы видим тот уровень угроз, который создается внутри страны. Именно благодаря незыблемой воле нашего Президента, нам удалось выстоять в 2020 году. И сейчас мы просто обязаны поддержать нашего Президента, сплотиться возле него. И чтобы не допустить повторение тех событий, которые были в 2020 году.
Вадим Боровик, политолог:
Несколько нюансов. Во-первых, если мы говорим о политической партии, то она должна строить свою политику и работу на какой-то платформе. Вспомните партии, которые работали под людей – их не существует сегодня в России. Поэтому абсолютно правильная позиция Лукашенко. Он опирается на все белорусское общество, он никакую партию…
Алена Сырова:
Он же и сказал, да, об этом…
Кирилл Казаков:
Абсолютно нормально, Президент об этом неоднократно говорил.
Вадим Боровик:
Помощников… Он все хотел коммунистов сделать званной партией Лукашенко. Он сказал: нет. Уважаю. Я помню эти дела, сейчас молодцы. «Белая Русь» – самый удобный вариант, под шефа, но правильно другое. Все белорусское общество консолидировалось, объективно(опросы проведите), вокруг лидера, потому что он обеспечил мир на нашей земле, второе, в период серьезного геополитического разлома, обеспечивает развитие.
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