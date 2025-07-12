День Кыргызстана состоялся в рамках Международного форума «Дети Содружества»

В Беларуси продолжается международный форум «Дети Содружества». 12 июля гостей познакомили с культурным наследием Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Зубренке» для гостей из 8 стран СНГ подготовили выставки, мастер-классы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры и образовательные тренинги. Участники проекта также погрузились в мир национальной кыргызской культуры. Пели и танцевали, создавая атмосферу гостеприимства и радушия. А звучание народных мелодий наполнило форум духом традиций и единства.

Саят Бодомбаев, руководитель делегации Международного форума «Дети Содружества» (Казахстан):

Гуляя по «Зубренку», ты видишь, что в этом небольшом, по сравнению со всей страной, месте сосредоточены все те культурные объекты, которые чтят белорусы. Это та же самая дорожка памяти, карта Беларуси, которая сосредоточена из камней с местоположением городов и годами возникновения. Это экологическая культура белорусов.

На территории нашей страны масштабный культурно-образовательный форум проводится впервые. Участникам белорусской делегации тоже было чем удивить гостей.