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Президент НОК Беларуси встретился с вице-президентом Олимпийского комитета России

12 июля 2025 18:14
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Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и вице-президент ОКР Петр Фрадков провели рабочую встречу. Высокий гость также является председателем Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стороны договорились продолжать сотрудничество. Глава нашего ведомства отметил, что совместные турниры, проведение сборов, использование инфраструктуры очень помогают нашим спортсменам оставаться в хорошей форме. Российский чиновник поблагодарил белорусов за радушный и теплый прием в Бресте российской делегации. Атлетам обеих стран идут на пользу проводимые старты.

# Государственная политика в области спорта # Беларусь-Россия

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