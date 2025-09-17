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Новости по тегу #Белорусские партии

«Мы занимаемся конкретными реальными делами». Елена Пархимчик рассказала, чем РПТС привлекает молодёжь
17 сентября 2025 17:45

«Мы занимаемся конкретными реальными делами». Елена Пархимчик рассказала, чем РПТС привлекает молодёжь

«Не бывает страны с одним мнением». Гайдукевич о белорусских партиях и молодёжи в политике
17 сентября 2025 17:35

«Не бывает страны с одним мнением». Гайдукевич о белорусских партиях и молодёжи в политике

Сложно ли сейчас быть партийцем? Поговорили с молодым коммунистом из Беларуси
17 сентября 2025 17:25

Сложно ли сейчас быть партийцем? Поговорили с молодым коммунистом из Беларуси

Боровик: белорусы не знают лидеров партий, а партии – это субъекты идеологической деятельности!
23 июня 2025 16:37

Боровик: белорусы не знают лидеров партий, а партии – это субъекты идеологической деятельности!

Дзермант: задача каждой партии в РБ – выстроить железный стержень в нашем обществе
04 февраля 2025 19:19

Дзермант: задача каждой партии в РБ – выстроить железный стержень в нашем обществе

Басак: сейчас от граждан поступает больше предложений по улучшению государства, чем запросов
20 января 2025 16:25

Басак: сейчас от граждан поступает больше предложений по улучшению государства, чем запросов

Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м
26 ноября 2024 14:47

Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м

В Борисове выбрали нового руководителя Коммунистической партии Минской области
04 октября 2024 14:30

В Борисове выбрали нового руководителя Коммунистической партии Минской области

Кочанова: я приверженец партийного строительства, за партиями будущее
25 февраля 2024 14:39

Кочанова: я приверженец партийного строительства, за партиями будущее

Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве
01 февраля 2024 06:41

Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве

РПТС выдвинула кандидатов в депутаты Палаты представителей
10 января 2024 10:58

РПТС выдвинула кандидатов в депутаты Палаты представителей

В Минске открылась общественная приёмная Ленинского районного отделения партии «Белая Русь»
14 декабря 2023 19:01

В Минске открылась общественная приёмная Ленинского районного отделения партии «Белая Русь»