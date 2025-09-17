Новости по тегу #Белорусские партии

«Молодежь к нам идет активно. Мы гордимся тем, что не только названием привлекаем мы молодежь, но и конкретными делами»
«Даже в одной семье одного мнения не бывает. Поэтому мы не будем добиваться того, чтобы все молодые люди вступили в одну общественную организацию».
«Моя общественная деятельность началась в августе 2020 года. Я не состоял ни в каких общественных организациях, включая БРСМ. Когда я столкнулся с тем, что у нас происходило на улицах, плюс я изучал исторический контекст развития нашего государства. Я стал на четкую позицию».
«Политик только может работать с аудиторией. Он может в статусе быть не политика, но мышление должно быть политика».
«Сейчас момент для любых партийцев супермобилизации. Для чего? Для того, чтобы каждый на своем месте стал опорой нашей стране и продолжению того курса, который начат Александром Лукашенко».
«То есть как улучшить, как принять участие в управлении государством для того, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Сделать для того, чтобы наша республика развивалась в целом. Вот это коренное отличие сейчас».
Новым председателем Минского областного отделения партии «Белая Русь» стал Евгений Булойчик. Он возглавляет главное управление по спорту и туризму Миноблисполкома.
Им стал Николай Швайбович. Он занимает должность первого заместителя председателя Борисовского райисполкома.
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