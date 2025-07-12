Прямой эфир

Экипаж Вязовича занял 3 место в прологе «Шёлкового пути»

12 июля 2025 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экипаж Сергея Вязовича из команды МАЗ-СПОРТавто занял третье место в прологе «Шелкового пути». Гонка стартовала 12 июля в Иркутске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участок представлял собой отрезок длиной всего 8 километров с полностью грунтовым покрытием. В зачете грузовиков в борьбу вступили 13 машин. Три из них представляют нашу страну. Сергей Вязович финишировал третьим, отстав от победителя на 7 секунд. Всего участникам предстоит преодолеть 11 этапов. Завтра гонщики поедут из Иркутска в Байкальск. Спецучасток составит 52 километра.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Президент НОК Беларуси встретился с вице-президентом Олимпийского комитета России
12 июля 2025 18:14

Президент НОК Беларуси встретился с вице-президентом Олимпийского комитета России

Белорусские легкоатлеты – победители и призёры Кубка сильнейших спортсменов
12 июля 2025 18:12

Белорусские легкоатлеты – победители и призёры Кубка сильнейших спортсменов

Белорусским и российским гимнастам разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус
11 июля 2025 20:13

Белорусским и российским гимнастам разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус