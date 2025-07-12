Экипаж Вязовича занял 3 место в прологе «Шёлкового пути»

Экипаж Сергея Вязовича из команды МАЗ-СПОРТавто занял третье место в прологе «Шелкового пути». Гонка стартовала 12 июля в Иркутске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участок представлял собой отрезок длиной всего 8 километров с полностью грунтовым покрытием. В зачете грузовиков в борьбу вступили 13 машин. Три из них представляют нашу страну. Сергей Вязович финишировал третьим, отстав от победителя на 7 секунд. Всего участникам предстоит преодолеть 11 этапов. Завтра гонщики поедут из Иркутска в Байкальск. Спецучасток составит 52 километра.