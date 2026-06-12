Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Хижняк

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета
12 июня 2026 15:06

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета

Как развивается город-спутник Смолевичи – рассказал депутат Мингорсовета
12 июня 2026 14:38

Как развивается город-спутник Смолевичи – рассказал депутат Мингорсовета

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета
30 марта 2026 17:50

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета

Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2026 год
23 декабря 2025 18:11

Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2026 год

В Берёзовском районе провели встречу и обсудили, как противостоять киберугрозам
20 ноября 2025 17:58

В Берёзовском районе провели встречу и обсудили, как противостоять киберугрозам

Какой вид туризма стоит активно развивать в Минске? Мнение депутата Мингорсовета
04 июля 2025 13:52

Какой вид туризма стоит активно развивать в Минске? Мнение депутата Мингорсовета

Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?
12 июня 2025 18:55

Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?

Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске
11 марта 2025 17:48

Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске

Бюджет Минска на 2025 год сохранит социальную направленность
20 декабря 2024 18:28

Бюджет Минска на 2025 год сохранит социальную направленность

ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка кандидатами в Президенты
11 декабря 2024 10:47

ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка кандидатами в Президенты

В ЦИК подали заявления на регистрацию инициативных групп в поддержку Гайдукевича и Хижняка
30 октября 2024 19:22

В ЦИК подали заявления на регистрацию инициативных групп в поддержку Гайдукевича и Хижняка

Депутаты Мингорсовета внесли уточнения в бюджет и инвестпрограмму столицы
16 августа 2024 18:11

Депутаты Мингорсовета внесли уточнения в бюджет и инвестпрограмму столицы