Новости по тегу #Александр Хижняк

Радиально-кольцевая транспортная система, когда внутри города есть кольца, по которым можно беспрепятственно попасть в любую точку города.
«Строительство жилого района в Смолевичах, с которого все начиналось, фактически завершается».
Благодаря сверхплановым поступлениям отдельных доходов часть бюджета города за 2025 год была увеличена и составила 109 % к утвержденному бюджету. Наибольший удельный вес в объеме поступлений у Центрального, Московского и Первомайского районов.
Напомним, для осуществления инициативы деньги вносят авторы проекта и администрация города по формуле – 10 % за свой счет и 90 % бюджетных средств.
Как противостоять киберугрозам и цифровым атакам, обсуждали сегодня, 20 ноября, во многих коллективах.
«Запрос, особенно у молодежи, на то, чтобы не просто окунуться в атмосферу, а, возможно, где-то прикоснуться к предметам, понять дух, обстановку».
Решение принято на 11-й сессии Минского городского Совета депутатов.
В Беларуси 26 тысяч электромобилей, половина из них – в Минске.
Расходы на здравоохранение, образование, спорт, культуру и СМИ без учета капитального строительства составят свыше 5 млрд рублей.
В перечне обязательных документов заявление о согласии баллотироваться, биографические сведения, а также декларации о доходах и имуществе. Эта информация будет тщательно проверена ЦИК.
Центральная избирательная комиссия проведет заседание и рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы уже 31 октября. Предоставленные документы проверят на соответствие всем нормам законодательства.
Уточнения в бюджет и инвестиционную программу столицы внесли депутаты на 5-й сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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