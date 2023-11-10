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Игорь Карпенко: «Всё проведём в соответствии с действующим законодательством»

10 ноября 2023 19:54
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Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.

Игорь Карпенко: «Всё проведём в соответствии с действующим законодательством»-1

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:
Естественно, каждая партия планирует участвовать в выборах. Сегодня был вопрос о том, что у нас произошла серьезная трансформация избирательной системы. Это связано с тем, что мы приняли изменения в Конституцию Республики Беларусь. Мы одновременно внесли изменения в Избирательный кодекс. После единого дня голосования мы еще должны будем провести процедуры избрания и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от депутатского корпуса местных советов и структуры гражданского общества. В данном случае партии по законодательству не являются структурами гражданского общества, но вместе с тем попасть представителем партии во Всебелорусское народное собрание можно через участие в выборах в местные советы и в выборах депутатов в Палату представителей. Поэтому мы все проведем в соответствии с действующим законодательством. Нацелили политические партии, что они должны проявить определенную активность. В принципе, партии сами об этом сказали, что они готовы, все четыре партии, участвовать в избирательной кампании.

Игорь Карпенко: «Всё проведём в соответствии с действующим законодательством»-4

Сегодняшний разговор – новая веха в истории партийного строительства. Даже если со стороны так не кажется. Акценты расставлены, правила определены, мы движемся к моменту, когда снова нужно будет принимать решения. Как с никогда большей ответственностью.

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# Белорусские партии # общество # Игорь Карпенко # Алена Сырова # Фотофакт

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