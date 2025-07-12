Минское «Динамо» заняло 4-е место в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3

Минское «Динамо» не смогло попасть на пьедестал первого в истории чемпионата КХЛ в формате 3х3. В суперфинале подопечные Павла Перепехина заняли четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Концовка турнира выдалась смазанной. Вначале на стадии одной второй «зубры» уступили «Ак Барсу» – 2:5. А в поединке за третье место не совладали с «Трактором». Хотя счет открыли наши парни. Отличился Даниил Липский. Но затем россияне инициативу перехватили и ко второму перерыву были далеко впереди – 4:1. В заключительном отрезке белорусы приложили усилия, чтобы достать соперника. Не получилось, поражение – 3:7.

Тимофей Ковгореня, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Могло быть лучше, но уже что есть, поэтому спасибо всем соперникам, руководству, кто доверил, позвал, подтянул, дали возможность поиграть летом. Конечно, это первый сезон для «Динамо» в таком формате, было интересно выступить. Но в следующем сезоне, я думаю, будем больше готовы, больше будем понимать, чего ждать и к чему готовиться.

Всего в турнире «Динамо» провело 72 матча. Команда дважды становилась лучшей в туре в регулярном сезоне.