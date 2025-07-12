Пустовой: фестивалей много, но наш – каждый раз культурное явление

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

На Купалле на святое

Рві, матуля, зелле тое,

Што ў нас папараць завецца!

І шчаслівым быць здаецца! Як нарвеш яго даволі

Ў цёмным лесе, у чыстым полі, –

Палажы за абразамі,

Акрапі сваймі слязамі… Двойчы, тройчы – а крапліста –

Злі слязою брыльянцістай

І чакай з яго прыплоду

Ад усходу да заходу… Як узыдуць з зелля кветкі, –

Будуць шчасце меці дзеткі,

Будзеш, маці, меці ў хаце

Долю, згоду і багацце!..

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы чуеце, суайчыннікі? Нават нацыянальны пясняр казаў пра тое, што, маўляў, шчасце на Беларусі будзе толькі тады, як зелле зацвіце. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Беларусы – людзі сонца. Мы чакалі, калі яно загляне да нас у ваконца. У розных сэнсах, а зараз знаходзімся ў яго промнях. Літаральна неба не хмурнее ад узрываў, не засцілаюць ад нас сонца лятучыя забойцы. Мір. Беларускі мір. І таму час на спевы ёсць. Як і заўжды, Александрыя сабрала сяброў. То не больш назва свята, то больш пра яго філасофію. На берагах Дняпра збіраліся славяне. Гандлявалі. Сябравалі. Ваявалі. І нават хрысціліся. Александрыя – гэта напамін вечных каштоўнасцяў. Паважаць працу. Хлеб надзённы і духоўны. А яшчэ разуменне – ад чужога не насыцішся. Пра свята на берагах Дняпра. Далей – глыбей. «Александрыя збірае сяброў» – гэта пра вечнае славянскае сяброўства і братэрства. Дняпро звязаў. Водным гандлёвым шляхам і водамі Хрышчэння. Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей! Читать здесь.

Евгений Пустовой:

Вось дзе павіны дамаўляцца аб міры. Не ў далёкіх Стамбулах. А тут, ля берагоў Дняпра. І купальскае вогнішча Александрыі – гэта не даніна павагі паганскім абрадам, зараз гэта той векапомны арыенцір, напамін аб сяброўстве. Купалле! Яно вучыць кахаць зямлю. Не толькі як урадлівы пласт. Як Зямлю. Дзе закапана твая пупавіна, дзе ты з рук мамы зрабіў першы крок ў жыцці. Усе роўна, калі потым абляціш гэтую Зямлю на борце пад нумарам адзін, усе роўна гэта твая кропка апоры. І хто яе не страціў, той ніколі не стане слугой чужых інтарэсаў. Хто не забыў гук касы па ранішняй расе, хто босымі нагамі адчувае кожны каменьчык па сцежцы да дзедавай крыніцы, той ніколі не здрадзіць сабе, сваім ідэалам і сваёй Радзіме. Наш Прэзідэнт не здрадзіць. Памятаючы, што пасля вялікіх самітаў на падзарадку – на малую радзіму. А ці не таму наша Беларусь захавала сваю чысціню, што памяць пра малую радзіму – гэта ранг дзяржпалітыкі. Таму што ўвесь наш кіраўнічы істэблішмент не забыўся пра густ вясковага дзяцінства. Не заморскія завазныя эліты. А свае. З народа. Якія не забываюць. А калі ўзніклі сумненні, то паслухайце прэзідэнцкія наказы кадрам нашай краіны.

Евгений Пустовой:

Наши фестивали влюбили в Беларусь людей Земли от Ла-Манша до водопада Виктория. Отдых для тела может быть у берега заморского, но для души – на днепровском берегу или Двины. Александрийское Купалье в современной аранжировке сделало белорусскую аутентику модной, здесь по мотивам народной культуры создали шоу. Погружаясь в праздничную встречу с культурой и друзьями, мы упустили очень важный момент. Праздник-то – идея Александра Лукашенко. Это знают все, а вот какой смысл заложен в этом решении Первого? Задумывались? В популяризации своего родного, в неотрывном следовании заветам предков, в сохранении исторической и культурологической правды. А каждый раз, собирая гостей в Александрии, Президент прилюдно, на весь мир, не стесняясь, говорит: «Я сын своей земли». Соединен с ней пуповиной. Хедлайнер мировых политических саммитов не стал вымарывать из нашей истории и со своего сердца дресс-код, в котором в каждом узоре связь с природой и родной землей. Лукашенко в Александрии: такие праздники нам нужны, чтобы уравновесить стремительный ритм жизни.

Евгений Пустовой:

Вышиванка или льняная рубаха от современных модельеров. А где ее, как у Лукашенко, пошить – Telegram-канал «Пул Первого» подсказал. Кстати, желание общественности быть на стиле крепкого хозяйственника – это тоже признак лидера Лукашенко. Но глава государства не просто декларирует высокопарные слова о земле. Это его дело жизни. Волевые решения Первого часто помогали разбирать «завалы» во многих сферах деятельности: от сельскохозяйственной до культурной нивы. Сохранить вайб высокого искусства «Славянке» помог тоже Александр Лукашенко. Фестивалей много, но наш – каждый раз культурное явление, и уже не только на восточнославянском пространстве. Витебская сцена демонстрирует всю палитру культур и является локацией равноправного диалога между странами и народами. Вызовом для западной глобализации. Пока они хотят перекричать и переформатировать весь мир, из Витебска звучит смелый голос разума – сохранить многообразие. «Славянка» – это самая мелодичная политика. Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика. Подробнее.