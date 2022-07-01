Контракты на 65 млрд российских рублей. В Гродно завершился IX Форум регионов Беларуси и России

Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги мероприятия подведет Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В Гродно завершился девятый экономический Форум регионов Беларуси и России. Итогом стали десятки соглашений и контрактов на сумму 65 миллиардов российских рублей. Диалоги шли два дня практически без перерывов. Почти 500 спикеров на десятках площадок – на разные темы.

Понятно, что основное внимание сегодня к пленарному заседанию с участием председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Как и ожидалось, к участникам форума обратились президенты двух стран. Читайте здесь. Площадка стала эффективным ответом на новые вызовы, считает Александр Лукашенко. Кроме того, в отношениях двух стран у форума важная миссия – способствовать созданию крепкой экономической основы в строительстве Союзного государства. Вместе с тем особого символизма добавляет и место проведения нынешнего форума. Гродно – самый западный областной центр Беларуси. И ближе всех расположенный к партнерам, которые по ту сторону границы взаимовыгодному сотрудничеству и созиданию противопоставляют военную мощь НАТО. Александр Лукашенко: союз Беларуси и России играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Подробности.

В свою очередь российский лидер отметил: Беларусь и Россия достигли образцового уровня стратегического партнерства, а Союзное государство сегодня – пример по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Технологический суверенитет, поддержка IT-индустрии, агропромышленная сфера и туризм. Еще один приоритетный момент для обоих государств – поиск альтернативных логистических цепочек. Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне ситуации с Калининградской областью. Итог трехчасовой встречи подвела Наталья Кочанова. Читайте тут. 28 союзных программ. Сегодня это главные интеграционные документы. Девятый форум – действительно весомый вклад в реализацию взаимовыгодного сотрудничества. Валентина Матвиенко: санкции и ограничения никогда не изменят курс Беларуси и России на дальнейшую интеграцию. Подробности.

Сегодня между регионами Беларуси и России был подписан ряд соглашений и планов мероприятий. За каждым документом конкретный проект или предприятие и задел в будущее Союзного государства. Основные из них: сотрудничество между Гродненской и Томской, Витебской и Саратовской областями, Минским тракторным заводом и администрацией Краснодарского края. Свое шестое соглашение с нашей республикой подписала сегодня и Пензенская область. В этот раз российский регион планирует взаимодействие с витебским. Дальний Восток – еще один уникальный с инвестиционной точки зрения край не только благодаря своим перспективным предприятиям, но и географическому расположению и природным ресурсам. К слову, за три последних года торговый оборот с Приморским краем вырос в три с половиной раза, а это 4 миллиарда рублей. Благодаря гродненским соглашениям эту цифру планируют увеличить до 6 миллиардов.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края (Россия):

Это и поставки техники, только недавно подписали контракт на поставку 21 БелАЗа. Это, конечно, продовольствие, то, которое сегодня идет, несмотря на большие расстояния. Приморский край, пользуется большим успехом у жителей Приморья. Это поставка техники. Сегодня мы видим целую линейку новых комбайнов «Гомсельмаша». Мы сегодня видим возможности поставки непосредственно… И уже идет работа по созданию элеваторных производств.