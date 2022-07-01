Всё про День Независимости. Мероприятия, как ходит транспорт, что вкусненького и где смотреть салют

Новости Беларуси. Беларусь накануне главного государственного праздника буквально преобразилась. Населенные пункты украсили атрибуты Дня Независимости. Торжества в честь него начнутся уже 2 июля. Только в столице организуют более 180 праздничных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для любителей истории в Верхнем городе организуют экскурсии по столице, ждет гостей и галерея Михаила Савицкого. В парке Победы будет работать выставка военной техники, организуют тематические площадки. Много интерактива готовят для детей.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Парк Победы – это будет уникальный парк, где, думаю, деткам будет интересно увидеть выставку военной техники, попробовать солдатскую кашу и поучаствовать в различных интерактивных конкурсах, которые будут проводиться совместно с Министерством обороны. Также во всех районах будут организованы мероприятия концертные, творческие и семейного плана, для детей.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В каждом районе будут организованы площадки по реализации широкого ассортимента продукции общественного питания, продовольственных и непродовольственных товаров. Всего в городе будут задействованы 13 площадок с учетом городской площадки. С учетом жаркой погоды предусмотрим большое количество воды, прохладительных напитков, очень широкий ассортимент мороженого. Ну и традиционно: шашлык, блюда национальной белорусской кухни.

Каждый район подготовил также тематические мероприятия. Ну а в центр попасть без проблем можно на общественном транспорте. 2 и 3 июля сократятся интервалы движения на наземных маршрутах, вблизи праздничных локаций. А поезда в метро с 10 часов и до окончания работы будут ходить на красной и синей ветке с интервалом в 6 минут, на зеленой – 8 минут. Особое внимание уделят и безопасности на мероприятиях.

Сергей Горохов, начальник охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Будут выставлены контрольно-пропускные пункты, количество их определено достаточное, чтобы граждане пришедшие могли комфортно пройти на мероприятие, которое они запланировали. Отдельные пункты пропуска будут сформированы для ветеранов, инвалидов, граждан с малолетними детьми. Эти пункты пропуска будут обозначены, необходимо только обращать внимание, где они расположены, и сразу же направляться именно туда.