Прямой эфир

Дмитрий Крутой: таких возможностей для наших экспортеров, которые есть сейчас, не было никогда

12 февраля 2026 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Могилевской области подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Регионом выполнены 6 из 9 целевых показателей. По целому ряду важных направлений область сформировала мощный задел на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой: таких возможностей для наших экспортеров, которые есть сейчас, не было никогда-2

Важный показатель – инвестиционная программа. Регион растет темпами более 110 %. Несмотря на текущие сложности отдельных предприятий, инвестиционные ресурсы, заложенные в программы, выделяются в полном объеме. Будущее заводов и будущее самого ВРП напрямую зависят от скорости технического перевооружения. Валовой региональный продукт – не выполнен. Обусловлено это тем, что промышленные предприятия республиканской формы собственности показали динамику производства на уровне 91 %, что значительно ниже темпов частного сектора. В этой связи предметно разбирали антикризисные программы и действия руководства данных организаций.

Дмитрий Крутой: таких возможностей для наших экспортеров, которые есть сейчас, не было никогда-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Ресурсы поддержки, я сегодня об этом говорил в исполкоме, финансовые инструменты и какие-то дополнительные преференции для наших экспортеров сегодня могут быть предоставлены. Соответствующие средства есть и у наших банков, в первую очередь у Банка развития, и у Национального банка. Но здесь нужно два основных условия. Это долгосрочные экспортные контракты со стабильным возвратом валютной выручки. И это инвестиционные проекты. Таких возможностей для наших экспортеров, которые есть сейчас, у нас не было никогда. 

Агропромышленный комплекс выглядит устойчиво: темп роста в сельхозорганизациях – 100,3 %. Результат достигнут за счет рекордной заготовки кормов. Однако конвертировать корма в молоко и мясо пока не удается.

# Дмитрий Крутой # Экспорт # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
На территории индустриального парка «Великий камень» запустят железнодорожный терминал
10 февраля 2026 17:05

На территории индустриального парка «Великий камень» запустят железнодорожный терминал

Качество как основа продаж – правило 2026 года! За счёт чего в Беларуси планируют достичь прироста ВВП
25 января 2026 16:50

Качество как основа продаж – правило 2026 года! За счёт чего в Беларуси планируют достичь прироста ВВП

Настало время для нового рывка! Чего добилась Витебская область за 5 лет и что в планах?
18 января 2026 17:48

Настало время для нового рывка! Чего добилась Витебская область за 5 лет и что в планах?