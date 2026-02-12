Дмитрий Крутой: таких возможностей для наших экспортеров, которые есть сейчас, не было никогда

В Могилевской области подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Регионом выполнены 6 из 9 целевых показателей. По целому ряду важных направлений область сформировала мощный задел на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный показатель – инвестиционная программа. Регион растет темпами более 110 %. Несмотря на текущие сложности отдельных предприятий, инвестиционные ресурсы, заложенные в программы, выделяются в полном объеме. Будущее заводов и будущее самого ВРП напрямую зависят от скорости технического перевооружения. Валовой региональный продукт – не выполнен. Обусловлено это тем, что промышленные предприятия республиканской формы собственности показали динамику производства на уровне 91 %, что значительно ниже темпов частного сектора. В этой связи предметно разбирали антикризисные программы и действия руководства данных организаций.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Ресурсы поддержки, я сегодня об этом говорил в исполкоме, финансовые инструменты и какие-то дополнительные преференции для наших экспортеров сегодня могут быть предоставлены. Соответствующие средства есть и у наших банков, в первую очередь у Банка развития, и у Национального банка. Но здесь нужно два основных условия. Это долгосрочные экспортные контракты со стабильным возвратом валютной выручки. И это инвестиционные проекты. Таких возможностей для наших экспортеров, которые есть сейчас, у нас не было никогда.

Агропромышленный комплекс выглядит устойчиво: темп роста в сельхозорганизациях – 100,3 %. Результат достигнут за счет рекордной заготовки кормов. Однако конвертировать корма в молоко и мясо пока не удается.