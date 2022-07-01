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«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»

01 июля 2022 15:57
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Новости Беларуси. Все загадки и разгадки минской топонимики – в студии «Большого города». Каким образом в Минске появилась 2-я улица Шестая Линия, как выглядит самая короткая улочка столицы и реально ли назвать улицу в честь своего деда?

Путеводитель от СТВ – смотрите в это воскресенье, 3 июля, ток-шоу «Большой город» в 11 утра.

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Где эта улица, где этот дом?

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-4

50, 60, 70 новых улиц, переулков, проездов. Как их назвать?

Как и кто выбирает те самые названия?

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Я хочу название такое, другая группа лиц скажет, что они хотят название такое. И если мы еще будем и переименовывать...

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Улицы, о которых, возможно, вы не знали.

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Это не кладбище. Люди просто не понимают, в честь кого названы улицы, на которых они даже живут.

Или уже успели забыть.

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Улица Зыбицкая. Вспомните, как она называлась совсем недавно.

Вспомним и интересные подробности из жизни мегаполиса.

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Перепутал детский сад и забрал чужого ребенка.

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Украл дорожное зеркало. Хотел узнать, из чего оно сделано.

И все о том, как провести выходные.

«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»-25

– Расскажем легко о важном.
– Смотрите в воскресенье.

# Улицы Минска # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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