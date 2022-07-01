«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Все загадки и разгадки минской топонимики – в студии «Большого города». Каким образом в Минске появилась 2-я улица Шестая Линия, как выглядит самая короткая улочка столицы и реально ли назвать улицу в честь своего деда?
Путеводитель от СТВ – смотрите в это воскресенье, 3 июля, ток-шоу «Большой город» в 11 утра.
Где эта улица, где этот дом?
50, 60, 70 новых улиц, переулков, проездов. Как их назвать?
Как и кто выбирает те самые названия?
Я хочу название такое, другая группа лиц скажет, что они хотят название такое. И если мы еще будем и переименовывать...
Улицы, о которых, возможно, вы не знали.
Это не кладбище. Люди просто не понимают, в честь кого названы улицы, на которых они даже живут.
Или уже успели забыть.
Улица Зыбицкая. Вспомните, как она называлась совсем недавно.
Вспомним и интересные подробности из жизни мегаполиса.
Перепутал детский сад и забрал чужого ребенка.
Украл дорожное зеркало. Хотел узнать, из чего оно сделано.
И все о том, как провести выходные.
– Расскажем легко о важном.
– Смотрите в воскресенье.