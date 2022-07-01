«Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка». Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Все загадки и разгадки минской топонимики – в студии «Большого города». Каким образом в Минске появилась 2-я улица Шестая Линия, как выглядит самая короткая улочка столицы и реально ли назвать улицу в честь своего деда? Путеводитель от СТВ – смотрите в это воскресенье, 3 июля, ток-шоу «Большой город» в 11 утра.

Где эта улица, где этот дом?

50, 60, 70 новых улиц, переулков, проездов. Как их назвать? Как и кто выбирает те самые названия?

Я хочу название такое, другая группа лиц скажет, что они хотят название такое. И если мы еще будем и переименовывать...

Улицы, о которых, возможно, вы не знали.

Это не кладбище. Люди просто не понимают, в честь кого названы улицы, на которых они даже живут. Или уже успели забыть.

Улица Зыбицкая. Вспомните, как она называлась совсем недавно. Вспомним и интересные подробности из жизни мегаполиса.

Перепутал детский сад и забрал чужого ребенка.

Украл дорожное зеркало. Хотел узнать, из чего оно сделано. И все о том, как провести выходные.