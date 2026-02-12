Собрать микрочип и посидеть за авиаштурвалом – в Минске открылась выставка «Образование и карьера»

Выбери себе работу по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Фразе тысячи лет, а актуальности она не теряет. Сделать правильный выбор молодые люди могут, посетив 23-ю специализированную выставку «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлены более 180 учреждений образования и организаций.

На этой площадке у всех одна задача – познакомить тех, кому предстоит принять важное решение для будущего, с возможностями трудоустройства и карьерного роста. Речь не об абстрактных прогнозах, а о прямой синхронизации: система образования должна готовить ровно тех специалистов, которых ждут на производстве, в строительстве, в банковском секторе и на высокотехнологичных предприятиях. Подробности в материале наших коллег.

Заинтересовать и помочь выбрать путь в профессию – это главные цели 23-й специализированной выставки «Образование и карьера», торжественное открытие которой состоялось в столице. В 2025 году выставку посетили более 18 тысяч человек. В этом же организаторы прогнозируют не меньший интерес. География участников – вся Беларусь. Свои экспозиции представили 46 высших учебных заведений и 76 колледжей. Рядом развернули стенды 42 организации из отраслей промышленности, архитектуры и строительства, сельского и лесного хозяйства. Здесь будущие специалисты могут найти ответы на вопросы: «кем я хочу быть?», «чем буду полезен для своих близких и государства?», а также «куда пойти учиться?».

Ольга Маркевич, начальник отдела подготовки кадров ОАО «Беларуськалий»:

Благодаря этой выставке мы находим контакты с учреждениями образования, смотрим, в каких профессиях они нуждаются и заключаем с ними договор о взаимодействии, для того, чтобы в дальнейшем давать целевые направления и привлекать к нам молодежь, которая позитивно будет работать на нашем предприятии. Образовательная программа насыщенная. Посетители принимают участие в мастер-классах, викторинах и интерактивных играх.