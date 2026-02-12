Собрать микрочип и посидеть за авиаштурвалом – в Минске открылась выставка «Образование и карьера»
Выбери себе работу по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Фразе тысячи лет, а актуальности она не теряет. Сделать правильный выбор молодые люди могут, посетив 23-ю специализированную выставку «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлены более 180 учреждений образования и организаций.
На этой площадке у всех одна задача – познакомить тех, кому предстоит принять важное решение для будущего, с возможностями трудоустройства и карьерного роста. Речь не об абстрактных прогнозах, а о прямой синхронизации: система образования должна готовить ровно тех специалистов, которых ждут на производстве, в строительстве, в банковском секторе и на высокотехнологичных предприятиях.
Подробности в материале наших коллег.
Заинтересовать и помочь выбрать путь в профессию – это главные цели 23-й специализированной выставки «Образование и карьера», торжественное открытие которой состоялось в столице.
В 2025 году выставку посетили более 18 тысяч человек. В этом же организаторы прогнозируют не меньший интерес. География участников – вся Беларусь. Свои экспозиции представили 46 высших учебных заведений и 76 колледжей. Рядом развернули стенды 42 организации из отраслей промышленности, архитектуры и строительства, сельского и лесного хозяйства. Здесь будущие специалисты могут найти ответы на вопросы: «кем я хочу быть?», «чем буду полезен для своих близких и государства?», а также «куда пойти учиться?».
Ольга Маркевич, начальник отдела подготовки кадров ОАО «Беларуськалий»:
Благодаря этой выставке мы находим контакты с учреждениями образования, смотрим, в каких профессиях они нуждаются и заключаем с ними договор о взаимодействии, для того, чтобы в дальнейшем давать целевые направления и привлекать к нам молодежь, которая позитивно будет работать на нашем предприятии.
Образовательная программа насыщенная. Посетители принимают участие в мастер-классах, викторинах и интерактивных играх.
Полина Вавуло, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
На данном стенде есть вся самая актуальная информация для наших будущих абитуриентов, касаемо проходных баллов, условий для поступления – общий балл или же целевая подготовка. Благодаря нам могут узнать какие-то определенные условия. Также на данном стенде абитуриенты, и в целом посетители выставки могут попробовать испытать себя в качестве врача и попробовать сделать сердечно-легочную реанимацию.
Здесь можно попробовать собрать микрочип и посидеть за авиаштурвалом. Вот в этом и есть главный секрет выставки – ты не выбираешь профессию по буклету, а буквально примеряешь ее на себя.
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