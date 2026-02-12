С начала 2026 года горнолыжный центр «Силичи» посетили более 70 тыс. человек

Место, где сердце бьется чаще. Все больше белорусов выбирают активный зимний отдых. Так с начала 2026 года Республиканский горнолыжный центр «Силичи» посетили более 70 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это в два раза больше, чем за весь сезон в 2025-м.

Ватрушки, лыжи и сноуборд – главные спортивные хиты. Снежная долина в 30 километрах от Минска в этом году встречала посетителей в обновленном формате: прошла модернизацию тюбинговая трасса, увеличились дорожки для катания, стал выше и уровень безопасности. Сегодня в этом пространстве предоставляют целый комплекс услуг и развлечений. На снежном склоне все чаще можно встретить зарубежных гостей.

Здесь такое красивое большое пространство для спорта. Я здесь катаюсь на сноуборде. Стараемся приезжать несколько раз в год. Я всегда выбираю «Силичи» – это лучшее место для катания в Беларуси.

Мы часто приезжаем сюда, стараемся каждую неделю. Мы приезжаем из России, Смоленска. Маленький ребенок, удобно – от Смоленска до «Силич» нам 3 часа. Мы приезжаем всегда сюда, ребенок занимается тут, у нее есть тренер. То есть все эти годы она с одним тренером.

Довольно качественная площадка для обучения, потому что встал на сноуборд в «Силичах» первый раз. Всему научился тут и потом уже ездил в горы и там комфортно себя чувствовал.

На территории, площадь которой составляет 32 гектара, находятся горнолыжные трассы, пункты проката спортинвентаря и оборудования, гостиничный и оздоровительный комплексы, коттеджный поселок, объекты общественного питания. Еще одно востребованное у посетителей место – ледовый каток. В холодное время года здесь катаются на коньках, а в летний период локацию переоборудывают в площадку под волейбол, мини-футбол. К слову, продлится активный зимний сезон в «Силичах» до конца марта.