Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»

В Минске долгожданная кинопремьера. На большой экран вышла картина Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника». Режиссерская работа нашего коллеги – политического обозревателя СТВ Григория Азаренка. «Белорусская сила – в людях!» Премьера фильма Григория Азаренка «Душа защитника» прошла в Минске

Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров – в момент решения боевых задач, в обычной мирной жизни, в честных, откровенных разговорах, которые редко попадают в объектив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у наших корреспондентов.

Каждое слово – прямо в сердце. На экране пограничники, военнослужащие сил специальных операций, спецподразделений МВД, СОБР. Именно благодаря этим людям белорусы могут спать спокойно. Все они говорят не столько о службе, сколько о верности, долге, цене человеческой жизни.

Лента снята в реальных локациях Вооруженных Сил Беларуси и является совместным проектом «Беларусьфильма» с Государственным пограничным комитетом, МВД и Министерством обороны. Поэтому перед началом показа фойе кинотеатра превратилась в выставочную площадку. Ведомства подготовили экспозицию. Здесь современное обмундирование, экипировка, техника и вооружение. Гости увидели то, чем оснащены белорусские силовые структуры сегодня, а также смогли задать вопросы специалистам. Перед командой стояла задача не просто показать боевую работу, но и учесть современные форматы восприятия кино. Ориентировались в первую очередь на молодежь. Фильм постарались сделать максимально живым и динамичным.

Артур Ильиных, редактор фильма «Душа защитника»:

Мы с Гришей сразу ставили задачу – не снимать такую пропаганду военную, а именно через душу, через сердца людей. И у нас получилась галерея портретов, где через сердце, душу мы раскрыли суть людей, которые действительно не ради славы работают на границе.