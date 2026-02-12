Каждое слово – прямо в сердце! Как прошла премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»
В Минске долгожданная кинопремьера. На большой экран вышла картина Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника». Режиссерская работа нашего коллеги – политического обозревателя СТВ Григория Азаренка.
«Белорусская сила – в людях!» Премьера фильма Григория Азаренка «Душа защитника» прошла в Минске
Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров – в момент решения боевых задач, в обычной мирной жизни, в честных, откровенных разговорах, которые редко попадают в объектив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Каждое слово – прямо в сердце. На экране пограничники, военнослужащие сил специальных операций, спецподразделений МВД, СОБР. Именно благодаря этим людям белорусы могут спать спокойно. Все они говорят не столько о службе, сколько о верности, долге, цене человеческой жизни.
Лента снята в реальных локациях Вооруженных Сил Беларуси и является совместным проектом «Беларусьфильма» с Государственным пограничным комитетом, МВД и Министерством обороны. Поэтому перед началом показа фойе кинотеатра превратилась в выставочную площадку. Ведомства подготовили экспозицию. Здесь современное обмундирование, экипировка, техника и вооружение. Гости увидели то, чем оснащены белорусские силовые структуры сегодня, а также смогли задать вопросы специалистам.
Перед командой стояла задача не просто показать боевую работу, но и учесть современные форматы восприятия кино. Ориентировались в первую очередь на молодежь. Фильм постарались сделать максимально живым и динамичным.
Артур Ильиных, редактор фильма «Душа защитника»:
Мы с Гришей сразу ставили задачу – не снимать такую пропаганду военную, а именно через душу, через сердца людей. И у нас получилась галерея портретов, где через сердце, душу мы раскрыли суть людей, которые действительно не ради славы работают на границе.
Дмитрий Семенов, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Для нас это тоже новый опыт, новая работа Григория. Было нам интересно вместе посотрудничать, все находили для себя какие-то новые точки соприкосновения, все чему-то учились. Поэтому я думаю, что это такое хорошее начало, и я уверен, что мы еще порадуем другими сюрпризами совместными.
Премьерный показ в столичном кинотеатре «Москва» собрал аншлаг. Фильм закончился, но эмоции и впечатления надолго останутся со зрителями. Каждый переосмыслил что-то свое: ценность мирного неба, будни тех, кто его защищает, и хрупкость человеческой жизни.
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