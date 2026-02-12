«Динамо-Минск» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу в поединке регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В гости к «зубрам» пожаловал действующий обладатель Кубка Гагарина и лидер Западной конференции – ярославский «Локомотив». Наши парни также среди фаворитов текущего розыгрыша. А потому, команды со старта продемонстрировали яркий атакующий хоккей и громко заявили о своих амбициях на успех. Однако на экваторе первого периода Павел Красковский вывел «железнодорожников» вперед. Во второй двадцатиминутке накал борьбы нарастал и зрители вновь увидели результативное взятие ворот только к середине отрезка – на этот раз отличились хозяева льда, паритет восстановил Вадим Мороз.

Это придало импульс белорусскому клубу, минчане выстояли под напором грозного оппонента и вырвали важнейшую викторию.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут на выезде в предстоящее воскресенье, 15 февраля, против московского «Спартака».