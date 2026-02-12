Новое оборудование и наработки – Беларусь и Китай активно сотрудничают в области медицины

Беларусь и Китай связывают не только политическое доверие и экономическое взаимодействие, но еще и дружба, благодаря которой наши народы готовы обмениваться опытом и передавать лучшие наработки, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Так, в Могилевской больнице внедряют технологии лечения «по-новому» – современная техника это позволяет. А еще используют в своей работе традиционную китайскую медицину, за восточными практиками выстраиваются очереди. Об обмене опытом на деле – репортаж наших корреспондентов.

Этот снимок сделали сегодня утром. На нем – крупный полип. Еще месяц назад пациента отправили бы на биопсию и ждали результатов две-три недели. Все это время – волнение, неизвестность. Сегодня возможности оптики позволяют в разы сократить ожидание. Китайский эндоскоп – это макросъемка внутри живого человека. Больше информации для врачей и принятие оперативного решения.

Виктор Пилецкий, заведующий эндоскопическим отделением Могилевской областной клинической больницы:

Это позволяет при выявлении таких полипов первоочередно удалить уже при первом исследовании. Ровно месяц назад эндоскопическое отделение Могилевской областной больницы получило две универсальные видеоэндоскопические стойки. Производитель – Китай. В комплексе с другим оборудованием они позволяют исследовать внутренние органы в формате, близком к микрохирургии. Увеличение от 8 до 16 раз. Врач видит структуру слизистой, сосудистый рисунок, край новообразования и принимает решение. За месяц на оборудовании уже прошли обследования 150 пациентов.

Виктор Пилецкий:

Соответствует всем мировым стандартам, позволяет на ранних этапах выявлять заболеваемость, а также помогает на более ранней стадии выявить многие патологические изменения и увеличило доступность этого метода исследования.

Несмотря на то, что санкции обещали не трогать медицину, белорусские медучреждения столкнулись с острой проблемой: ремонтировать и обслуживать импортное оборудование стало практически невозможно. Поставки из Евросоюза затянулись на месяцы, логистика усложнилась. Именно в этот момент в больницах начали всерьез смотреть на Восток. На помощь пришли китайские партнеры. В 2025 году медицинское оборудования из Поднебесной купили более чем на 100 миллионов рублей. Так, в Могилевской областной больнице появились два десятка единиц самой современной техники, среди которой эндоскопические стойки, аппараты для наркоза. В этом году получили долгожданное МРТ, к нему – инжекторы и мониторы. Оборудование не уступает американским и европейским аналогам, позволяет врачам проводить высокотехнологичные операции и точную диагностику.