Вольфович на Форуме регионов: «Вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне»

Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

У нас давно вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне. С 2000 года у нас создана и функционирует региональная группировка войск Беларуси и России. Каждые два года на систематической основе с региональной группировкой войск мы проводим учения. У нас действует комиссия по военно-техническому сотрудничеству. На сегодня заключено более 60 контрактов на поставку различных образцов вооружения и военной техники. В этом направлении мы движемся только вперед.