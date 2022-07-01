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Вольфович на Форуме регионов: «Вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне»

01 июля 2022 11:55
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Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..  

Вольфович на Форуме регионов: «Вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне»-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:  
У нас давно вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне. С 2000 года у нас создана и функционирует региональная группировка войск Беларуси и России. Каждые два года на систематической основе с региональной группировкой войск мы проводим учения. У нас действует комиссия по военно-техническому сотрудничеству. На сегодня заключено более 60 контрактов на поставку различных образцов вооружения и военной техники. В этом направлении мы движемся только вперед.  

Губернатор Приморского края на Форуме регионов: планируется создание площадки для представления белорусской техники (здесь подробности).  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Вольфович # Галина Буро # Фотофакт

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