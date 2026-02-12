Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии

Сегодня, 12 февраля, девушки определяли сильнейших на дистанции 5 тысяч метров. Белоруска справилась за 6 минут 57,7 секунд и выиграла свой забег у канадки Лауры Холл. Землячка лидировала вплоть до экватора соревнований, но далее график Марины опередили пять соперниц. Победу праздновала итальянка Франческа Лоллобриджида.

Конькобежка Марина Зуева заняла шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская лыжница Анна Королева завершила выступление на главных стартах четырехлетия. В заключительном виде программы – гонке с раздельного старта свободным стилем – на дистанцию вышли 111 девушек. Наша спортсменка 10 километров преодолела за 25 минут 59,3 секунды и заняла 45-е место. Золото завоевала Фрида Карлссон из Швеции. Напомним, ранее Королева показала 34-й результат в скиатлоне и стала 48-й в классическом спринте.

Анна Королева, белорусская лыжница:

Гонка получилась очень тяжелой для меня, трасса тоже тяжелая, кругов накрутили, подъемы сложные, спуски еще сложнее, отдохнуть негде, поэтому сильное закисление и очень, очень тяжело его терпеть.

В последующие дни в Италии выступит фигуристка Виктория Сафонова, горнолыжница Мария Шканова, а также три представительницы лыжной акробатики: Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андрианова.