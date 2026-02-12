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Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии

12 февраля 2026 18:24
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Конькобежка Марина Зуева заняла шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 12 февраля, девушки определяли сильнейших на дистанции 5 тысяч метров. Белоруска справилась за 6 минут 57,7 секунд и выиграла свой забег у канадки Лауры Холл. Землячка лидировала вплоть до экватора соревнований, но далее график Марины опередили пять соперниц. Победу праздновала итальянка Франческа Лоллобриджида.

Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии-1

Белорусская лыжница Анна Королева завершила выступление на главных стартах четырехлетия. В заключительном виде программы – гонке с раздельного старта свободным стилем – на дистанцию вышли 111 девушек. Наша спортсменка 10 километров преодолела за 25 минут 59,3 секунды и заняла 45-е место. Золото завоевала Фрида Карлссон из Швеции. Напомним, ранее Королева показала 34-й результат в скиатлоне и стала 48-й в классическом спринте.

Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии-3

Анна Королева, белорусская лыжница:
Гонка получилась очень тяжелой для меня, трасса тоже тяжелая, кругов накрутили, подъемы сложные, спуски еще сложнее, отдохнуть негде, поэтому сильное закисление и очень, очень тяжело его терпеть.

В последующие дни в Италии выступит фигуристка Виктория Сафонова, горнолыжница Мария Шканова, а также три представительницы лыжной акробатики: Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андрианова.

# Анна Королева # Спортивные игры # Марина Зуева

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