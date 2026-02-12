В Белорусской федерации плавания подвели итоги 2025 года

Белорусская федерация плавания подвела итоги 2025 года. В штаб-квартире НОК состоялась внеочередная конференция, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С докладом выступила председатель Ольга Степусь. Она подчеркнула, что за отчетный период удалось сохранить устойчивость системы управления и добиться прогресса в международной повестке. А работа ведомства признана делегатами удовлетворительной.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент НОК Беларуси: Видно, что команда собралась неплохая и я думаю, что у них все еще впереди, они справятся с поставленными задачами. Выступая сегодня на конференции, я тоже подчеркнул то, что, во-первых, это очень медалеемкий вид спорта, Национальный олимпийский комитет всегда надеется на плавание, что оно должно выступать на Олимпийских играх на достойном уровне, тем более, что у нас есть большая плеяда тренеров. Мы это неоднократно доказывали на международном уровне, что мы умеем готовить чемпионов.

Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:

Прошлый год можно отнести в актив федерации: завоевана бронзовая медаль Алиной Змушко на чемпионате мира в острейшей борьбе конкурентной, хорошее выступление на Европейском олимпийском фестивале, 35 медалей завоевано на III Играх стран СНГ. Можно сказать, что у нас есть спортивный резерв, есть у нас спортсмены высокого класса.

Главным дипломатическим успехом стало решение о допуске белорусских юниоров ко всем международным стартам под национальным флагом и гимном с 1 февраля 2026 года. Белорусская федерация продолжает работу по укреплению позиций отечественного плавания в мире и созданию лучших условий для реализации потенциала наших атлетов.