Большая командировка белорусского лидера по государствам дальней дуги с максимально насыщенной и предметной переговорной повесткой – вот лучший ответ тем, кто пытается говорить с Минском на языке санкций и ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и то, что в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, на севере Африки в Беларуси видят надежного и предсказуемого экономического партнера, а на мировую повестку мы смотрим одинаково или по схожим геополитическим принципам.

И это все, безусловно, отличная и прочная база для долгосрочного сотрудничества и с Мьянмой, где белорусский лидер был на минувшей неделе, и с Алжиром, где накануне завершился первый официальный визит, который, очевидно, станет еще одной «точкой опоры» Минска на жарком континенте, и с Оманом, куда вновь накануне отправился белорусский борт номер один. Итак, о стратегии Минска на внешнем контуре, и взаимовыгодном политическом партнерстве и экономических дивидендах – репортаж Полины Королевы.

За два ближайшие года товарооборот между Беларусью и Алжиром должен достичь хотя бы 500 миллионов долларов. На первый взгляд, цель не амбициозная. Но для примера: за 2024 год белорусский экспорт в Африку в целом составил более полумиллиарда. То есть речь идет о значительном наращивании показателей сотрудничества. И это реально. Во-первых, взаимный интерес на лицо. Именно Президент Алжира в начале года пригласил Александра Лукашенко с официальным визитом. А бизнес-форум и заключенные по его итогу контракты показали востребованность нашей продукции. Наша тема! Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру. Во-вторых, Беларусь и Алжир экономически и политически знакомы со времен Советского Союза. Свою независимость Алжир получил относительно недавно – в 1962 году. СССР был в числе первых, кто оказывал помощь в создании промышленного каркаса государства, развивал кадровый потенциал. Поэтому нельзя сказать, что Беларусь открывает новую книгу, но главу – да.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Если мы уже определились с нашим ближайшим окружением, кто нам враг, кто нам друг, то, конечно, поиск того, о чем Президент говорит, на дальней дуге – это очень тяжелая работа. Потому что страны, как правило, для нас малознакомые. Либо, как Алжир, давно забытые. Поэтому то, что мы сегодня делаем – возвращаемся к тому, что было задолго до того, как наше государство состоялось как суверенное. Но мы помним то сотрудничество и сегодня пытаемся нарастить. Без трудностей, конечно, не обходится. Одни продиктованы колониальным прошлым африканских государств – к выбору партнеров они подходят настороженно. Другие сложности – географические: логистика дорогая. Но решения вырабатывают. Ведь речь идет не об одноразовых поставках, а о долгосрочном сотрудничестве.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы – экспортоориентированная экономика, и останемся ей потом. Поэтому нам важно находить рынки сбыта нашей продукции. Нам нужно осваивать новую логистику, нам нужно к ней привыкать. Она будет дорогостоящей. И нам нужно адаптировать наше производство, делать их конкурентоспособными с учетом новой логистики. Это опыт. Это огромный опыт, который мы получаем. Это стимул для развития нашей промышленности, поиска новых технологических решений, подготовки таких кадров, которые будут нужны для этой новой экономической реальности. Разрешить логистические вопросы позволяет создание кооперационных производств на территории Алжира. Для дальнейшей реализации совместной продукции в третьи страны. Именно на кооперацию нацелены африканские партнеры. И именно такой комплексный подход – принцип партнерства по-белорусски. Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку. Читайте здесь.

С Мьянмой у Беларуси безвизовый режим. Сегодня продолжается работа над тем, чтобы сделать юго-восточный регион свободным для посещения. Если нас не хотят видеть на Западе – мы всегда нужны на Востоке, который отрицает политику санкционных ограничений. Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников.