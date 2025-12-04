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Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников

04 декабря 2025 10:39
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Реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне между лидерами Беларуси и Алжира должна быть оперативной. На это ориентировал руководителей профильных ведомств Президент, визит Александра Лукашенко в эту страну северной Африки завершился 3 декабря. Итогами стало подписание ряда документов, в том числе – дорожной карты до 2027 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников-2

Ее реализация должна увеличить товарооборот между странами до полумиллиарда долларов. Это минимум, подчеркнул Президент. Тем более, что свободные ниши белорусские производители в Алжире нашли.

Это был первый визит главы государства в эту страну – важность развития белорусско-алжирских отношений понимает и африканский народ, новость об официальном визите Александра Лукашенко – заглавная в прессе, из наиболее перспективных секторов взаимодействия СМИ выделили промышленность, сельское хозяйство, цифровизацию и фармацевтику. Об основных требованиях Президента в вопросах сотрудничества с Алжиром по итогам официального визита поделился министр иностранных дел Беларуси.

Рыженков: постулат Президента при организации визитов – воспринимать наших партнёров как настоящих друзей.

Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников-4

Сегодня Беларусь активно укрепляет сотрудничество со странами дальней дуги. Африканский регион – специфический в силу своего колониального прошлого. К выбору партнеров здесь подходят с особой настороженностью, и в Беларуси видят надежного друга.

Впрочем, Африка становится привлекательной для всего мира. И нужно уметь конкурировать. Потому Александр Лукашенко держит данные вопросы на личном контроле, а ответственность диппредставителей в странах региона – персональная. Как рассказала накануне пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, формат работы нашего Президента следующий: по окончании всех переговоров в Мьянме и Алжире, например, сразу были даны поручения членам белорусской делегации.  

И хоть в центре внимания были вопросы экономики – рассматривать сотрудничество со странами Глобального Юга надо шире. Алжир – ворота в Африку, подчеркнул Александр Лукашенко, а значит, еще один шаг к укреплению многополярности. 

Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников-6

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС (Россия):
Глобальный Юг или мировое большинство производит уже больше ВВП, чем золотой миллиард Запада. И это то, что будет диктовать повестку для всего мира в следующие десятилетия. То есть через формат БРИКС, через прямые союзы между Евразийским экономическим союзом и, допустим, Африканским союзом, странами ОСЕАН, мы будем развивать наши отношения напрямую, без какой-то оглядки на санкционную политику, на еще какие-то проблемы, которые они пытаются навязать всему остальному миру. То есть именно благодаря такой дипломатии и активной позиции Александра Григорьевича мы приближаем гармоничное развитие для всего мира.

Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников-8

Президент пригласил алжирского коллегу в Минск с ответным визитом. Что касается совместных проектов – озвучена инициатива по созданию производства минеральных удобрений. Тем более, что компетенции Беларуси и Алжира позволяют. А в востребованности сомневаться не приходится: удобрения – одна из составляющих продовольственной безопасности. Потенциальной площадкой для проекта Александр Лукашенко предложил рассмотреть Оман – перекресток всех торговых путей.

Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом.

Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников-10

Отметим, из аэропорта Алжира Президент направился именно в эту страну. Так, зарубежная командировка продолжается. Запланирован ряд переговоров для обсуждения двусторонних проектов, а также встреча Александра Лукашенко и Султана Омана. 

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# Международная политика # Алжир

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