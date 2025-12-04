Благодаря дипломатии Лукашенко мы приближаем гармоничное развитие для всего мира – Лушников

Реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне между лидерами Беларуси и Алжира должна быть оперативной. На это ориентировал руководителей профильных ведомств Президент, визит Александра Лукашенко в эту страну северной Африки завершился 3 декабря. Итогами стало подписание ряда документов, в том числе – дорожной карты до 2027 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее реализация должна увеличить товарооборот между странами до полумиллиарда долларов. Это минимум, подчеркнул Президент. Тем более, что свободные ниши белорусские производители в Алжире нашли. Это был первый визит главы государства в эту страну – важность развития белорусско-алжирских отношений понимает и африканский народ, новость об официальном визите Александра Лукашенко – заглавная в прессе, из наиболее перспективных секторов взаимодействия СМИ выделили промышленность, сельское хозяйство, цифровизацию и фармацевтику. Об основных требованиях Президента в вопросах сотрудничества с Алжиром по итогам официального визита поделился министр иностранных дел Беларуси. Рыженков: постулат Президента при организации визитов – воспринимать наших партнёров как настоящих друзей.

Сегодня Беларусь активно укрепляет сотрудничество со странами дальней дуги. Африканский регион – специфический в силу своего колониального прошлого. К выбору партнеров здесь подходят с особой настороженностью, и в Беларуси видят надежного друга. Впрочем, Африка становится привлекательной для всего мира. И нужно уметь конкурировать. Потому Александр Лукашенко держит данные вопросы на личном контроле, а ответственность диппредставителей в странах региона – персональная. Как рассказала накануне пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, формат работы нашего Президента следующий: по окончании всех переговоров в Мьянме и Алжире, например, сразу были даны поручения членам белорусской делегации. И хоть в центре внимания были вопросы экономики – рассматривать сотрудничество со странами Глобального Юга надо шире. Алжир – ворота в Африку, подчеркнул Александр Лукашенко, а значит, еще один шаг к укреплению многополярности.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС (Россия):

Глобальный Юг или мировое большинство производит уже больше ВВП, чем золотой миллиард Запада. И это то, что будет диктовать повестку для всего мира в следующие десятилетия. То есть через формат БРИКС, через прямые союзы между Евразийским экономическим союзом и, допустим, Африканским союзом, странами ОСЕАН, мы будем развивать наши отношения напрямую, без какой-то оглядки на санкционную политику, на еще какие-то проблемы, которые они пытаются навязать всему остальному миру. То есть именно благодаря такой дипломатии и активной позиции Александра Григорьевича мы приближаем гармоничное развитие для всего мира.