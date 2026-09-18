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Новости по тегу #Алжир

От поставок к совместным сборочным производствам! Беларусь и Алжир укрепляют сотрудничество
18 сентября 2026 06:11

От поставок к совместным сборочным производствам! Беларусь и Алжир укрепляют сотрудничество

Беларусь и Алжир планируют нарастить взаимный товарооборот до 500 млн долларов
17 сентября 2026 17:21

Беларусь и Алжир планируют нарастить взаимный товарооборот до 500 млн долларов

В Алжир прибыла представительная делегация во главе с Натальей Кочановой
17 сентября 2026 07:01

В Алжир прибыла представительная делегация во главе с Натальей Кочановой

Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров
28 августа 2026 19:55

Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров

В Алжире при масштабных лесных пожарах погибли 12 человек
27 августа 2026 09:00

В Алжире при масштабных лесных пожарах погибли 12 человек

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков
06 августа 2026 13:49

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют
06 августа 2026 13:44

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют

Глава МИД Алжира передал Лукашенко личное послание от Абдельмажида Теббуна
06 августа 2026 10:51

Глава МИД Алжира передал Лукашенко личное послание от Абдельмажида Теббуна

Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром
06 августа 2026 10:47

Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром

Министр иностранных дел Алжира прибыл с официальным визитом в Беларусь
06 августа 2026 07:45

Министр иностранных дел Алжира прибыл с официальным визитом в Беларусь

Алжир наращивает добычу нефти
19 июня 2026 08:36

Алжир наращивает добычу нефти

Первый визит представителей Алжира в Беларусь! Что обсудили Лукашенко и Бугали?
26 мая 2026 16:33

Первый визит представителей Алжира в Беларусь! Что обсудили Лукашенко и Бугали?