Новости по тегу #Алжир

В рамках официального визита в Алжир председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела переговоры с главой Совета наций, президентом и премьер‑министром Алжира.
Конкретные шаги в этом направлении в центре внимания председателя Совета Республики Натальи Кочановой, которая находится с официальным визитом в Алжире.
Визит – предельно практичный: запуск кооперационных производств, расширение поставок, закрепление белорусской техники и технологий на одном из ключевых рынков региона.
Глава белорусского государства в это трагическое для Алжира время адресовал слова соболезнования и поддержки руководству страны, родным и близким погибших.
Пламя менее чем за сутки уничтожило почти 3,5 тысячи гектаров растительности.
Глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков провел встречу со своим алжирским коллегой.
В разговоре с журналистами Ахмед Аттаф подчеркнул, что за последние полгода Минск и Алжир смогли эффективно наполнить содержанием ранее подписанную дорожную карту.
Переговоры лидеров двух стран в Алжире дали мощный импульс двусторонним контактам.
Белорусский лидер отметил, что эта встреча стала логичным продолжением его недавних переговоров с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которые стали прочным фундаментом для долгосрочного партнерства.
Свою программу в Минске зарубежный гость начал на площади Победы, где состоялась церемония возложения цветов к монументу.
Рост происходит на фоне постепенной отмены добровольных ограничений добычи в рамках OPEC+. Углеводороды остаются основой экономики Алжира – это ключевой источник валютной выручки и львиная доля экспорта.
Александр Лукашенко говорит о необходимости создания якорных проектов, которые бы потянули за собой и другие сферы. Они определены и должны быть реализованы.
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