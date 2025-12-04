Рачков: Беларусь является очень надёжным и выгодным партнером

Большая командировка белорусского лидера по государствам дальней дуги с максимально насыщенной и предметной переговорной повесткой – вот лучший ответ тем, кто пытается говорить с Минском на языке санкций и ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежная командировка главы государства продолжается. Из Алжира Александр Лукашенко направился в Оман. Мы видим постоянный диалог лидеров наших стран. Отсюда и рост инвестиционных инициатив, двусторонних проектов. Многие находятся на этапе детальной проработки – например, строительство в Беларуси целлюлозного завода (инвестиции порядка 1 миллиарда долларов). Но перспективы больше, чем есть сегодня.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Руководство Омана пытается диверсифицировать свою экономику. В этом плане Республика Беларусь является очень надежным и выгодным партнером. Подписана дорожная карта развития сотрудничества между двумя странами. Сейчас, в ходе визита в Алжир, Президент Республики Беларусь высказал интересную мысль о возможности разработки нового проекта между Беларусью, Оманом и Алжиром по производству удобрений. Республика Беларусь рассматривает Оман в качестве возможного хаба для доставки и распределения своих товаров на Ближнем Востоке.

Экономические и политические мосты Беларусь и лично Президент продолжает прокладывать в страны дальней дуги. Сегодня эти государства уже нельзя назвать незнакомыми или непонятными. Общий язык найден, да и на будущее мира мы смотрим одинаково – он должен быть справедливым и без границ.