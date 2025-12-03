Наша тема! Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упор на конкретику. Наша страна хорошо понимает специфику Алжира. Это государство активно сотрудничает буквально со всем миром – у каждого из их партнеров свои интересы здесь. Они потенциально конкуренты для Беларуси, но для нашей страны в Алжире место найдется, уверен глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня было несколько не то что удивительно, а открытием, что Алжир за это время совершил глобальный рывок, сильный рывок в своем развитии. И я в ходе переговоров даже на какое-то время засомневался, будем ли мы полезны для Алжира. Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему. И представьте географию – от Кореи до Соединенных Штатов Америки – все хотят здесь работать и уже работают. Поэтому я так засомневался, думаю, где же наше место в Алжире?

Александр Лукашенко:

Когда Президент продолжил мне рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы. Алжиру очень нужны наша сельскохозяйственная техника и сельскохозяйственные технологии, потому что решить вопрос продовольственной безопасности невозможно без наличия технологий и современной техники. В плане производства продуктов питания очень интересует молоко и продукция из молока, а также мясная продукция и изделия из этой продукции, продукты питания. Это наша тема.

