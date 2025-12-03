Наша тема! Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру
Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Упор на конкретику. Наша страна хорошо понимает специфику Алжира. Это государство активно сотрудничает буквально со всем миром – у каждого из их партнеров свои интересы здесь. Они потенциально конкуренты для Беларуси, но для нашей страны в Алжире место найдется, уверен глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня было несколько не то что удивительно, а открытием, что Алжир за это время совершил глобальный рывок, сильный рывок в своем развитии. И я в ходе переговоров даже на какое-то время засомневался, будем ли мы полезны для Алжира. Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему. И представьте географию – от Кореи до Соединенных Штатов Америки – все хотят здесь работать и уже работают. Поэтому я так засомневался, думаю, где же наше место в Алжире?
Александр Лукашенко:
Когда Президент продолжил мне рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы. Алжиру очень нужны наша сельскохозяйственная техника и сельскохозяйственные технологии, потому что решить вопрос продовольственной безопасности невозможно без наличия технологий и современной техники. В плане производства продуктов питания очень интересует молоко и продукция из молока, а также мясная продукция и изделия из этой продукции, продукты питания. Это наша тема.
Александр Лукашенко:
Мы всегда можем и уже начали сотрудничать в этом плане с Алжиром. Что касается машиностроения, а наша Беларусь – это машиностроительная страна, Президент сказал, что они заинтересованы в производстве и строительстве совместных предприятий по производству тракторов и автомобилей. Наша тема. Мы готовы здесь работать и должен сказать, что конкуренты вряд ли у нас будут в плане цены и качества. Закрытых тем, хоть мы и не направлены против третьих стран, но закрытых тем нет абсолютно.
Это не только гуманитарный вопрос, это не только сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс. Но вообще меня потрясло то, что алжирцы каждый год выпускают из высших учебных заведений 250 тысяч специалистов. Из них 25 тысяч – врачи. Что совсем меня поразило (я это знаю) – во Франции больше половины, под 70 % врачей – из Алжира. Этим все сказано. Не зря боролись с французским колониализмом.
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