Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого североафриканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это тот случай, когда политическая воля лидеров предопределяет векторы сотрудничества и в экономике, и в гуманитарной сфере. Спектр направлений широк: от промышленной кооперации и взаимодействия в сельском хозяйстве до взаимовыгодных проектов в медицине и образовании.

Да, Минск и Алжир разделяют тысячи километров, но куда важнее то, что мы одинаково или по схожим принципам смотрим на мировую – невероятно турбулентную повестку. А еще, несмотря на совершенно разную историю, независимость для двух государств дорогого стоит – и это то, что, безусловно, сближает. А вот это отличная база для того, чтобы «поставить на рельсы» прагматичную экономику и значительно нарастить товарооборот в ближайшей перспективе. Алена Сырова об итогах этого дня из Алжира.

Утро белорусской делегации в Алжире началось с сообщения о том, что сегодня великий день. Встречать гостей в дождь здесь считается хорошим знаком. Стена осадков не смогла скрыть одну из главных местных достопримечательностей – мемориальный комплекс славы и мученичества. Он виден буквально из каждого угла города.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Построен он в честь подвига павших в восьмилетней войне за независимость Алжира в середине прошлого века. И представляет собой 92-метровый монумент, состоящий из трех пальмовых листьев. И у подножия каждого – фигура алжирского солдата. Памятник и монумент по значимости – сродни нашей площади Победы в Минске.

– 1945 год, в тот день, когда весь мир праздновал победу демократии над диктатурой.

– А это французы?

– Французы убили 45 тысяч жителей. Потому совершенно ясно и логично, что страна, пережившая такой опыт в прошлом, в настоящем старается максимально себя обезопасить, экономически в том числе.

Алжир – крупнейший экспортер углеводородов в Европу, работает над тем, чтобы развивать свою промышленность и АПК, тем самым диверсифицировать структуру экономики. В этом мы можем помочь технологиями и знаниями. Наша тема! Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру.