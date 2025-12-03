Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира
Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого североафриканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это тот случай, когда политическая воля лидеров предопределяет векторы сотрудничества и в экономике, и в гуманитарной сфере. Спектр направлений широк: от промышленной кооперации и взаимодействия в сельском хозяйстве до взаимовыгодных проектов в медицине и образовании.
Да, Минск и Алжир разделяют тысячи километров, но куда важнее то, что мы одинаково или по схожим принципам смотрим на мировую – невероятно турбулентную повестку. А еще, несмотря на совершенно разную историю, независимость для двух государств дорогого стоит – и это то, что, безусловно, сближает.
А вот это отличная база для того, чтобы «поставить на рельсы» прагматичную экономику и значительно нарастить товарооборот в ближайшей перспективе.
Алена Сырова об итогах этого дня из Алжира.
Утро белорусской делегации в Алжире началось с сообщения о том, что сегодня великий день. Встречать гостей в дождь здесь считается хорошим знаком. Стена осадков не смогла скрыть одну из главных местных достопримечательностей – мемориальный комплекс славы и мученичества. Он виден буквально из каждого угла города.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Построен он в честь подвига павших в восьмилетней войне за независимость Алжира в середине прошлого века. И представляет собой 92-метровый монумент, состоящий из трех пальмовых листьев. И у подножия каждого – фигура алжирского солдата. Памятник и монумент по значимости – сродни нашей площади Победы в Минске.
Потому логично, что прежде чем приступить к разговору об экономическом и политическом, дань уважения историческому. Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному Огню.
Экскурс в историю страны, прошедшую через кровопролитие, геноцид и жестокость к независимости. В разное время часть Османской империи, колония Франции, где проводили ядерные испытания, самая первая по мощности превышала в три раза те, что были в Хиросиме, сегодня – суверенное государство.
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– 1945 год, в тот день, когда весь мир праздновал победу демократии над диктатурой.
– А это французы?
– Французы убили 45 тысяч жителей.
Потому совершенно ясно и логично, что страна, пережившая такой опыт в прошлом, в настоящем старается максимально себя обезопасить, экономически в том числе.
Алжир – крупнейший экспортер углеводородов в Европу, работает над тем, чтобы развивать свою промышленность и АПК, тем самым диверсифицировать структуру экономики. В этом мы можем помочь технологиями и знаниями.
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Накануне глава государства говорил об этом с премьер-министром Алжира. Сегодня – на высшем уровне. Но прежде – церемония встречи. Камерная, атмосферная и под дождем.
Сразу после – переговоры. В узком и даже широком форматах в Алжире не предполагают краткого звукового протокола для СМИ. Продлились они около часа – больше, чем было изначально запланировано. Впрочем, информационное любопытство журналистов было утолено. Главы ведомств делились своими достижениями по результатам работы последних дней и той, что предшествовало визиту на высшем уровне.
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И нет ничего плохого в прагматичном и честном подходе, белорусском. Странам Африканского континента он явно ближе, чем тот, что через натянутую и показную вежливость с камнем за пазухой, свойственную мнящим себя сильными мира сего.
Президента Беларуси в разных странах континента охотно ждут и встречают, доверяют его словам, потому что знают, что они всегда будут подкреплены действиями. Подкреплены и проконтролированы. Беларуси открыты ворота в Африку с разных направлений – осталось только мимо них не проходить.
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