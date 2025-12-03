Прямой эфир

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира

03 декабря 2025 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого североафриканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это тот случай, когда политическая воля лидеров предопределяет векторы сотрудничества и в экономике, и в гуманитарной сфере. Спектр направлений широк: от промышленной кооперации и взаимодействия в сельском хозяйстве до взаимовыгодных проектов в медицине и образовании.

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-2

Да, Минск и Алжир разделяют тысячи километров, но куда важнее то, что мы одинаково или по схожим принципам смотрим на мировую – невероятно турбулентную повестку. А еще, несмотря на совершенно разную историю, независимость для двух государств дорогого стоит – и это то, что, безусловно, сближает. 

А вот это отличная база для того, чтобы «поставить на рельсы» прагматичную экономику и значительно нарастить товарооборот в ближайшей перспективе. 

Алена Сырова об итогах этого дня из Алжира.

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-4

Утро белорусской делегации в Алжире началось с сообщения о том, что сегодня великий день. Встречать гостей в дождь здесь считается хорошим знаком. Стена осадков не смогла скрыть одну из главных местных достопримечательностей – мемориальный комплекс славы и мученичества. Он виден буквально из каждого угла города.

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-6

Алена Сырова, политический обозреватель:
Построен он в честь подвига павших в восьмилетней войне за независимость Алжира в середине прошлого века. И представляет собой 92-метровый монумент, состоящий из трех пальмовых листьев. И у подножия каждого – фигура алжирского солдата. Памятник и монумент по значимости – сродни нашей площади Победы в Минске. 

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-8

Потому логично, что прежде чем приступить к разговору об экономическом и политическом, дань уважения историческому. Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному Огню.

Экскурс в историю страны, прошедшую через кровопролитие, геноцид и жестокость к независимости. В разное время часть Османской империи, колония Франции, где проводили ядерные испытания, самая первая по мощности превышала в три раза те, что были в Хиросиме, сегодня – суверенное государство. 

Читайте также:

Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом

Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку

Как Беларусь и Алжир будут развивать фармсотрудничество? Ответил министр здравоохранения

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-10

1945 год, в тот день, когда весь мир праздновал победу демократии над диктатурой. 
– А это французы? 
– Французы убили 45 тысяч жителей.

Потому совершенно ясно и логично, что страна, пережившая такой опыт в прошлом, в настоящем старается максимально себя обезопасить, экономически в том числе.

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-12

Алжир – крупнейший экспортер углеводородов в Европу, работает над тем, чтобы развивать свою промышленность и АПК, тем самым диверсифицировать структуру экономики. В этом мы можем помочь технологиями и знаниями.

Наша тема! Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру.

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-14

Накануне глава государства говорил об этом с премьер-министром Алжира. Сегодня – на высшем уровне. Но прежде – церемония встречи. Камерная, атмосферная и под дождем. 

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-16

Сразу после – переговоры. В узком и даже широком форматах в Алжире не предполагают краткого звукового протокола для СМИ. Продлились они около часа – больше, чем было изначально запланировано. Впрочем, информационное любопытство журналистов было утолено. Главы ведомств делились своими достижениями по результатам работы последних дней и той, что предшествовало визиту на высшем уровне.

Читайте также:

Министерства образования Беларуси и Алжира заинтересованы в дипломах двойного образца – Иванец

Горлов: по итогам 2025 года Беларусь продала 35 тысяч тонн сухого обезжиренного молока

«В мире все быстро меняется». Карпович прокомментировал дорожную карту с Алжиром на два года

Укрепление партнёрства, подписание дорожной карты – итоги переговоров президентов Беларуси и Алжира-18

И нет ничего плохого в прагматичном и честном подходе, белорусском. Странам Африканского континента он явно ближе, чем тот, что через натянутую и показную вежливость с камнем за пазухой, свойственную мнящим себя сильными мира сего. 

Президента Беларуси в разных странах континента охотно ждут и встречают, доверяют его словам, потому что знают, что они всегда будут подкреплены действиями. Подкреплены и проконтролированы. Беларуси открыты ворота в Африку с разных направлений – осталось только мимо них не проходить.

Читайте также:

Беларусь и Алжир подписали меморандумы о сотрудничестве. Кузнецов рассказал о первых контрактах

Смешная цифра! Лукашенко нацелен выйти на товарооборот с Алжиром на полмиллиарда долларов

Наши переговоры абсолютно не направлены против третьих стран – Лукашенко в Алжире

# Международная политика # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Как Беларусь и Алжир будут развивать фармсотрудничество? Ответил министр здравоохранения
03 декабря 2025 18:33

Как Беларусь и Алжир будут развивать фармсотрудничество? Ответил министр здравоохранения

Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку
03 декабря 2025 18:31

Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку

Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом
03 декабря 2025 18:29

Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом