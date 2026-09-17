Новости по тегу #Беларусь-Мьянма

Иностранной делегации представили современный спортивно‑тактический комплекс: борцовские и тренажерные залы, тир с новейшими лазерными системами, позволяющими отрабатывать меткость на принципиально новом уровне.
Центральным событием недели стал визит главы Мьянмы в Беларусь. Мин Аун Хлайн провел в нашей стране два насыщенных дня.
Переговоры Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна открывают новую страницу в отношениях двух государств.
От поставок техники до высоких технологий. Минск и Нейпьидо переходят к стратегическому партнерству, закрепив взаимное доверие на высшем уровне подписанием пакета соглашений.
Новые договоренности открывают для отечественных предприятий прямой выход на масштабный и перспективный рынок Юго-Восточной Азии. Конкретные результаты в виде новых поставок белорусской техники и реализации высокотехнологичных проектов стороны рассчитывают увидеть к концу 2026 года.
Сразу после спича нашего Президента Мин Аун Хлайн пожал руку Первому. Это рукопожатие громче многих слов. Договорились действовать дальше.
Безопасность возврата кредитов гарантирована контрагентом – Министерством финансов.
Мин Аун Хлайн прилетел в Беларусь со внушительной делегацией, а это, безусловно, подчеркивает серьезность намерений Нейпьидо.
Наши страны придерживаются курса неприсоединения к санкционному давлению и поддерживают друг друга на международной арене.
Белорусский лидер заявил о готовности Минска и впредь оказывать поддержку Мьянме на международной арене. Речь идет о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, по линии Евразийского экономического союза и на площадках других глобальных объединений.
Политический фундамент отношений уже создан, теперь акцент смещается на экономику и конкретный результат. Задача – наполнить достигнутые договоренности реальными инвестиционными проектами.
Также в ходе разговора Президент Мьянмы пригласил белорусских наблюдателей принять участие в мониторинге электоральной кампании 2027 года.
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