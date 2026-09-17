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Новости по тегу #Беларусь-Мьянма

Делегация Мьянмы посетила базу столичного ОМОНа в Минске
17 сентября 2026 07:53

Делегация Мьянмы посетила базу столичного ОМОНа в Минске

9 соглашений и лайфхак от Лукашенко: как прошла встреча лидеров Беларуси и Мьянмы
23 августа 2026 16:51

9 соглашений и лайфхак от Лукашенко: как прошла встреча лидеров Беларуси и Мьянмы

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса
22 августа 2026 16:47

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса

Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью
22 августа 2026 13:32

Тищенко рассказал, почему Мьянме выгодно сотрудничество с Беларусью

Аналитик БИСИ: работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную
22 августа 2026 10:42

Аналитик БИСИ: работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную

Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты
21 августа 2026 17:43

Лукашенко пообещал Президенту Мьянмы, что все договоренности будут выполнены в срок и без волокиты

Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой
21 августа 2026 17:20

Белорусские банки готовы инвестировать в совместные проекты с Мьянмой

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности
21 августа 2026 17:01

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности

Лукашенко: меморандумы прошедшего форума призваны стать локомотивом связей Беларуси и Мьянмы
21 августа 2026 16:35

Лукашенко: меморандумы прошедшего форума призваны стать локомотивом связей Беларуси и Мьянмы

Лукашенко: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов
21 августа 2026 13:47

Лукашенко: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии – Лукашенко
21 августа 2026 13:35

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии – Лукашенко

«Между Беларусью и Мьянмой нет закрытых тем»: Мин Аун Хлайн заявил о готовности расширять отношения
21 августа 2026 10:47

«Между Беларусью и Мьянмой нет закрытых тем»: Мин Аун Хлайн заявил о готовности расширять отношения