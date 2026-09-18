Новости по тегу #Беларусь-Оман

Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман во главе с представителем Королевской семьи – Ее Высочеством принцессой Моной бинт Фахад Аль Саид.
Самый масштабный в истории визит ближневосточной делегации объединил около 300 участников.
Стороны отметили высокий темп развития двусторонних отношений и охват практически всех сфер – от политической координации до конкретных торгово-экономических проектов.
В Палате представителей отметили, что сотрудничество с Оманом заметно набирает темп. Контакты развиваются сразу по нескольким направлениям – от здравоохранения и промышленности до аграрного сектора и социальной политики. Отдельное внимание – подготовке кадров и военно-техническому взаимодействию.
Помимо презентации белорусского экспортного потенциала, состоялись прямые контакты представителей бизнеса в формате В2В, а также отдельные полноформатные встречи деловых кругов.
Это отметил министр иностранных дел нашей страны во время первого заседания белорусско-оманского совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям.
Соответствующее соглашение правительств двух стран 17 марта вступило в силу.
Соглашение между правительствами двух стран вступило в силу 17 марта 2026 года.
С 2 по 4 февраля в Маскате пройдет международная выставка и форум OMNEX-2026. Участие наших компаний организовано предприятием «Белинтерэкспо».
Однако продолжительность их непрерывного пребывания на территории сопредельной стороны не должна превышать 30 дней с даты въезда. А в течение календарного года общий срок ограничивается 90 днями.
Туризм в Маскат пока не массовый, но речь уже идет о нескольких тысячах посещений.
Тема продовольствия в ближайшие годы менее актуальной не станет.
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