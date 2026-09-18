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Новости по тегу #Беларусь-Оман

Открытие экспозиции и расширении сотрудничества! Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман
18 сентября 2026 13:44

Открытие экспозиции и расширении сотрудничества! Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман

Новый уровень! 7 ключевых меморандумов подписано в Минске на Белорусско-Оманском бизнес-форуме
03 июня 2026 17:03

Новый уровень! 7 ключевых меморандумов подписано в Минске на Белорусско-Оманском бизнес-форуме

Глава Нацбанка Беларуси встретился с представителем Оманского инвестагентства
09 апреля 2026 16:59

Глава Нацбанка Беларуси встретился с представителем Оманского инвестагентства

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана
07 апреля 2026 10:52

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана

Белорусско-оманский бизнес-форум объединил более 200 компаний
03 апреля 2026 11:06

Белорусско-оманский бизнес-форум объединил более 200 компаний

Рыженков: у Беларуси и Омана есть ряд конкретных предложений и интересных проектов для реализации
01 апреля 2026 13:48

Рыженков: у Беларуси и Омана есть ряд конкретных предложений и интересных проектов для реализации

Беларусь и Оман ввели безвизовый режим
17 марта 2026 08:03

Беларусь и Оман ввели безвизовый режим

Белорусы смогут посещать Оман без виз
17 марта 2026 06:16

Белорусы смогут посещать Оман без виз

Беларусь примет участие в международной выставке и форуме OMNEX-2026 в Омане
02 февраля 2026 06:57

Беларусь примет участие в международной выставке и форуме OMNEX-2026 в Омане

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз
27 января 2026 17:05

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз

Белорусский туристический кластер может появиться в Омане
05 декабря 2025 17:38

Белорусский туристический кластер может появиться в Омане

Лукашенко предложил создать с Алжиром и Оманом предприятие по производству удобрений
05 декабря 2025 17:20

Лукашенко предложил создать с Алжиром и Оманом предприятие по производству удобрений