Новости по тегу #Макcим Рыженков

Переговорам лидеров предшествует заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Максим Рыженков и его коллеги собрались, чтобы поделиться мнениями по актуальным вопросам. В повестке 28 пунктов.
Такое заявление озвучил глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на саммите Совета министров иностранных дел Содружества в Туркменистане.
Белорусскую сторону представляет глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков.
Отдельное место в повестке заняли вопросы поставок белорусской техники и удобрений, востребованных на африканском рынке.
Министр указал на системный экономический эгоизм Запада и призвал к равноправному доступу к технологиям, подчеркнув, что искусственные барьеры на пути к прогрессу глобального большинства создаются не случайно.
Выступая на климатическом совещании, глава МИД обратил внимание на незаконные санкции Запада. В частности, бойкот воздушного пространства нашей страны искусственно удлиняет маршруты и увеличивает углеродный след.
В центре внимания – подготовка зарубежных визитов на высшем уровне. В приоритете – экономический интерес.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства провел встречу с индийским коллегой. В центре внимания был весь спектр двустороннего сотрудничества между странами.
Открытие запланировано на 11 сентября с участием Президента Кыргызстана.
В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене.
Глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков провел встречу со своим алжирским коллегой.
Анализ ситуации на внешнем контуре, реализация совместных проектов в промышленности, наращивание экспорта. Эти темы – в центре внимания экспертов.
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