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Новости по тегу #Макcим Рыженков

Главы МИД Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества на два года
07 октября 2026 17:40

Главы МИД Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества на два года

Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста
07 октября 2026 13:48

Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста

В Туркменистане проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ
07 октября 2026 11:11

В Туркменистане проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Энергетика и горнодобыча: о чем говорили Рыженков и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика
02 октября 2026 16:20

Энергетика и горнодобыча: о чем говорили Рыженков и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика

Рыженков в ООН: будущее – за новой архитектурой международного экономического сотрудничества
24 сентября 2026 17:11

Рыженков в ООН: будущее – за новой архитектурой международного экономического сотрудничества

Глава МИД Беларуси: санкции и войны усугубляют климатическую ситуацию на планете
24 сентября 2026 10:43

Глава МИД Беларуси: санкции и войны усугубляют климатическую ситуацию на планете

Рыженков провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
23 сентября 2026 09:02

Рыженков провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии
12 сентября 2026 16:53

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии

Беларусь и Кыргызстан запустят совместное предприятие по производству трансформаторов – Рыженков
31 августа 2026 17:20

Беларусь и Кыргызстан запустят совместное предприятие по производству трансформаторов – Рыженков

Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ШОС
31 августа 2026 10:39

Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков
06 августа 2026 13:49

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске
27 июля 2026 11:28

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске