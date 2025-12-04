Делегаты ВНС: программа соцэкономразвития должна обеспечить устойчивость и технологический рывок

Центральный регион на народном вече представят 37 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это люди разных профессий и возрастов. Но всех их объединяет одно: любовь к своей стране и неравнодушие к ее будущему. Среди них и Юлия Праженик, заведующая Детским садом № 6 Фаниполя.

Юлия Праженик, заведующая Детским садом № 6 Фаниполя, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Наше учреждение было построено в 2022 году, и уже тогда мы предусмотрели все новшества для дошкольников. Здесь у нас имеется интерактивные скалодром, стена, пол, песочница, мультистудия для создания мультиков, экологическая комната, шахматная комната, где наши детки могут развиваться. Детский сад рассчитан на 230 мест. Очень тщательно занимаемся робототехникой.

ВНС – это большой спектр, на котором весь народ может выдвигать все то, что они хотят видеть в будущем. Для меня это большая ответственность и доверие всех людей, гордость за то, что наш труд вообще ценится, и воодушевление от осознания, что наш голос очень важен для нашей страны.

Будут рассматриваться один из главных вопросов – программа социально-экономического развития Республики Беларусь. Программа должна обеспечивать некую устойчивость и технологический рывок.