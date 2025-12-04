Рыженков: Мьянма – это государство будущего

Большая командировка белорусского лидера по государствам дальней дуги с максимально насыщенной и предметной переговорной повесткой – вот лучший ответ тем, кто пытается говорить с Минском на языке санкций и ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный постулат Президента в вопросах двустороннего сотрудничества – реальный экономический эффект должны чувствовать простые люди. А население устало от неоколониальных замашек тех стран, которые никогда не были партнерами, но всегда считали себя хозяевами на чужой земле. История близкая и для Мьянмы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мьянма – это государство будущего. На самом деле, это то государство, которое, обладая серьезным человеческим ресурсом, серьезными ресурсами, которые находятся в недрах этого государства (там есть все), которое предпринимает все усилия для внутренней консолидации общества, способно в будущем действительно стать очень серьезно развитым, если совместятся все эти элементы.

Первое. О чем и Президент советовал руководителю этой страны: вы должны выстроить системную работу по консолидации общества, чтобы консолидация дала возможность спокойно развиваться стране и давать достойный политический ответ, внутренний ответ всем внешним вызовам и угрозам.

Второе. Развитие технологий. В этом, Президент сказал, мы поможем. Именно поэтому целый ряд соглашений, которые были подписаны в ходе визита, а это порядка 29 соглашений, они как раз и направлены на реализацию более тесного сотрудничества в каждой из областей.