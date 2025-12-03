Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку

Главное – в полной мере видеть возможности друг друга. Для этого Президент приглашает в Беларусь с ответным визитом своего коллегу и в принципе любые делегации. Только так можно будет реализовать то, о чем говорили и выйти на третью ступень сотрудничества. Сегодня шагнули аж на вторую.

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Алжир – это глобальные ворота в Африку. Закрытых тем, хоть мы и не направлены против третьих стран, но закрытых тем нет абсолютно. Я сказал Президенту в заключении: пусть ваши специалисты, министры, члены правительства приезжают в Беларусь. Двери открыты для алжирцев как надежных, добрых наших друзей.

Посмотрите, что мы можем. Если вам что-то подойдет, если вам что-то понравится, мы готовы с вами сотрудничать и работать. Но не так, как когда-то колониалисты – по дешевке пришли, рабочая сила, ресурсы забрали, украли, вывезли. Мы готовы сотрудничать как с друзьями, близкими людьми. Мы готовы делиться с вами технологиями, под эти технологии поставлять и вместе производить соответствующую технику и обучать ваших людей, если нужно, этим технологиям. 47 миллионов человек. Огромная страна с величайшим потенциалом.

Здесь нужно работать. Мы о многом договорились. Вы видели подписанные документы. И это не начало. Как сказал Президент, мы выводим наши отношения на более высокий уровень. Ну, он сказал: второй уровень. А дальше мы еще немало сделаем, господин Президент.

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