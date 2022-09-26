«Коллективный Лукашенко». Какую систему нужно построить в Беларуси, чтобы сохранить суверенитет?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы же боремся за смыслы и за мозги. Я не зря сказал, что эффект того, что у нас якобы будет мобилизация, пришлось объяснять самому Президенту. Ведь это же забросили и на это купились! Как от этого обороняться? Вадим Боровик, политолог:

Это говорит о реальном рейтинге Президента и доверии. Не было бы доверия и рейтинга, никто бы его не слушал. Были примеры в определенных странах, где Президент говорил, а выходили и сметали всех. Кирилл Казаков:

Сергей Анатольевич об этом хорошо сказал. Действительно, Президент у нас и лидер мнений, и лидер государства, и лидер нации.

Вадим Боровик:

А теперь задачка Александру Григорьевичу как авторитету – создать систему устойчивую, как говорили, коллективный Лукашенко. Мы должны быть устойчивыми. Дай бог долгих лет Александру Григорьевичу, Владимиру Владимировичу и всем нашим руководителям. Но у нас должна быть устойчивая система, которая вне зависимости от способности лидера (что очень важно для славянских народов – иметь такого лидера) могла быть устойчива к внешним вызовам и была резистентна. Но я хочу сказать, что после 2020 года система стала гораздо более устойчива. Поэтому против нас перестали использовать эти мягкие методы цветных революций, пошла более жесткая фаза, горячая фаза гибридной войны. Это говорит о том, что мы стали более эффективны в социально-политическом плане.