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«Коллективный Лукашенко». Какую систему нужно построить в Беларуси, чтобы сохранить суверенитет?

26 сентября 2022 18:50
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Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

«Коллективный Лукашенко». Какую систему нужно построить в Беларуси, чтобы сохранить суверенитет?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Мы же боремся за смыслы и за мозги. Я не зря сказал, что эффект того, что у нас якобы будет мобилизация, пришлось объяснять самому Президенту. Ведь это же забросили и на это купились! Как от этого обороняться?

Вадим Боровик, политолог:
Это говорит о реальном рейтинге Президента и доверии. Не было бы доверия и рейтинга, никто бы его не слушал. Были примеры в определенных странах, где Президент говорил, а выходили и сметали всех.

Кирилл Казаков:
Сергей Анатольевич об этом хорошо сказал. Действительно, Президент у нас и лидер мнений, и лидер государства, и лидер нации.

«Коллективный Лукашенко». Какую систему нужно построить в Беларуси, чтобы сохранить суверенитет?-4

Вадим Боровик:
А теперь задачка Александру Григорьевичу как авторитету – создать систему устойчивую, как говорили, коллективный Лукашенко. Мы должны быть устойчивыми. Дай бог долгих лет Александру Григорьевичу, Владимиру Владимировичу и всем нашим руководителям. Но у нас должна быть устойчивая система, которая вне зависимости от способности лидера (что очень важно для славянских народов – иметь такого лидера) могла быть устойчива к внешним вызовам и была резистентна. Но я хочу сказать, что после 2020 года система стала гораздо более устойчива. Поэтому против нас перестали использовать эти мягкие методы цветных революций, пошла более жесткая фаза, горячая фаза гибридной войны. Это говорит о том, что мы стали более эффективны в социально-политическом плане.

«Коллективный Лукашенко». Какую систему нужно построить в Беларуси, чтобы сохранить суверенитет?-7

Петр Петровский, политолог:
Я с Вадимом соглашусь, и Президент говорил, что наша система должна быть устойчива. Но как? У нас есть хорошая инициатива сверху. То есть Президент, вертикаль, авторитет. А вот Всеволод, несмотря на свой анархизм, предлагает любопытный момент: каким-то образом обуздать и в том числе какие-то инициативы снизу. И Наталья Ивановна Кочанова говорила, какие механизмы на этот счет могут быть сделаны. Грантовая система. Маленькие гранты студентам, блогерам.

Кирилл Казаков:
То есть все упирается в деньги?

Петр Петровский:
А всегда все будет упираться в деньги. Либо ты платишь, либо заплатят американцы, купят их и будет у нас 2020 год.

«Коллективный Лукашенко». Какую систему нужно построить в Беларуси, чтобы сохранить суверенитет?-10

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Проще говоря, социальный лифт должен быть. И я на нем в свое время так и поехал, человек просто с улицы, у меня вообще образования не было. Но было желание.

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