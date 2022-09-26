«У нас будет мобилизация». Как лучше всего бороться с фейками по мнению Муковозчика?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Алена Сырова, СТВ:

Андрей, действительно, на прошлой неделе на нескольких мероприятиях и на встрече с госсекретарем. И вот уже на встрече с журналистами глава государства повторял, что нам не нужны фейки, хотя объективно по тому же интернету активнее всего расходится и прожевывается аудиторией как раз наглая ложь.

Кирилл Казаков:

И все Геббельса цитируют: чем больше она, тем быстрее воспринимается.

Алена Сырова:

В связи с этим возник вопрос: как изменится работа белорусских пропагандистов? Потому что на той стороне сказали: ага, Лукашенко запретил им врать, значит, до этого врали.