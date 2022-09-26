«У нас будет мобилизация». Как лучше всего бороться с фейками по мнению Муковозчика?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей, действительно, на прошлой неделе на нескольких мероприятиях и на встрече с госсекретарем. И вот уже на встрече с журналистами глава государства повторял, что нам не нужны фейки, хотя объективно по тому же интернету активнее всего расходится и прожевывается аудиторией как раз наглая ложь.
Кирилл Казаков:
И все Геббельса цитируют: чем больше она, тем быстрее воспринимается.
Алена Сырова:
В связи с этим возник вопрос: как изменится работа белорусских пропагандистов? Потому что на той стороне сказали: ага, Лукашенко запретил им врать, значит, до этого врали.
Андрей Муковозчик:
Логика шикарная. Может, до этого тоже не врали, а потом подумали, а не соврать ли нам? Лукашенко запретил. Такая логика работает, но для них нет.
Кирилл Казаков:
Андрей, смотри, вот эта история с мобилизацией. У нас будет мобилизация. Президент начал разговор с вами о том, что у нас ее не будет. Но эта же история была вброшена. Она вот так вот закрутилась и кто-то поверил.
Андрей Муковозчик:
Telegram-каналы ее разгоняют, да. И вопрос, что с этим делать? С этим ничего нельзя делать, кроме как четко и жестко стоять на своем. Повторять: ее не будет. Президент сказал: ее не будет. Верим своему Президенту и так далее.
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