«Это наша контрпропаганда». Помощник министра обороны рассказал, есть ли в Беларуси ЦИПсО
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы с вами за кадром говорили, что есть в Беларуси ЦИПсО. Вы мне говорите: есть. Вот с Всеволодом тоже говорили на прошлой неделе. Он говорит: я готов был бы возглавить. У нас есть нечто подобное на это ЦИПсО или эта структура у нас немного иначе называется, немного иначе действует. Что это?
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Я с белорусским спокойствием вас выслушал, с белорусской ментальностью. Спокойно, нормально. В информационном противодействии, в информационных войнах есть понятие: целевая аудитория воздействия. Целевая аудитория белорусская – это одна. Украинская – абсолютно другая. Российский контент – третья. Соответственно, с каждой целевой аудиторией, и с белорусской тоже (молодежная среда, более старшая среда) все работают на своих уровнях. Есть ли что-то подобное в Беларуси? Есть. Оно сосредоточено в сфере защиты. Это наша контрпропаганда, защита – это, соответственно, есть определенное подразделение в информационно-технической сфере. И Президент здесь очень четко выделил нашу проблему: необходимо активно работать, в том числе и на ту сторону. Что такое защита? Это всегда проигрыш, к сожалению. Мы догоняем обвинения в наш адрес, и мы продумываем неделю, как от этого уйти, мы неделю раскручиваем информацию. Они уже убежали в другую тему – они занимаются другими делами.
Кирилл Казаков:
Валерий Александрович, вот смотрите, есть у журналистов такие термины, как ЦИПсО украинское или «ольгинские тролли», которые под Питером где-то сидят и отражают или нападают. У нас такого нет. Либо же у нас это некая тайная организация, о которой мы просто не говорим, либо же мы, журналисты, выполняем эту самую функцию. Но мне кажется, что все-таки Министерство обороны владеет какими-то секретами. Просто вы сейчас не можете их сказать.
Валерий Ревенко:
Я хотел сказать, что мы на сегодня, не знаю, какими вы секретами оперируете, мы выполняем ту функцию, которую должны выполнять в плане информационно-психологической, технической защиты. 2020 год это показал. Какая наиболее была крепкая структура? Силовой блок. На кого опирались все в этих фактах и событиях? На силовой блок. Кто оказался монолитным? Силовой блок, в том числе Вооруженные Силы.
Кирилл Казаков:
Но и СМИ тоже! СМИ же тоже выстояли.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
А здоровско у вас получается! Сами себя защитили, сами крепенько стоим. Нет, это все хорошо. Остальных кто защищать будет?
Валерий Ревенко:
Для этого есть соответствующая структура.
Алена Сырова, СТВ:
Минобороны не может у нас всем заниматься.
Вадим Боровик, политолог:
Надо разделить два момента. Во-первых, есть технические средства, когда мы можем ограничить трафик, понизить какие-то возможности в плане пользования интернетом. Это одно. Но есть силы специальных психологических операций. И вообще в мире это сейчас тенденция на развитие. И надо разделять прессу. Вот пресса будет подчиняться вся министру. И он будет вас наказывать, если здесь будут фейки. Если вы здесь не докажете, что вы за это слово отвечаете. Но у нас должны быть специальные организации, которые мы не будем называть. Которые будут там создавать проблемы. Вот правильно говорит товарищ полковник. Есть даже такое понятие, когда вы создаете проблемы у противника, он будет меньше вам создавать проблем.
Кирилл Казаков:
Вадим, рядом с тобой ухахатывается журналист, понимаешь?
Вадим Боровик:
Так он же юморист, я его давно знаю.
Кирилл Казаков:
Это понятно. Андрей Николаевич, в чем эта улыбка на самом деле?
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Во-первых, интонация очень знакомая. Так приятно слышать. А во-вторых, ну хорошо, они должны быть. Кто они? Вот целый полковник, он решает свои задачи. У него есть целое подразделение и он четко обрисовал ту сферу, которую он закрывает.
Вадим Боровик:
Если тебе полковник расскажет, чем занимаются белорусские, а тем более российские спецслужбы…
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