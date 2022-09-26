«Это наша контрпропаганда». Помощник министра обороны рассказал, есть ли в Беларуси ЦИПсО

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы с вами за кадром говорили, что есть в Беларуси ЦИПсО. Вы мне говорите: есть. Вот с Всеволодом тоже говорили на прошлой неделе. Он говорит: я готов был бы возглавить. У нас есть нечто подобное на это ЦИПсО или эта структура у нас немного иначе называется, немного иначе действует. Что это?

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Я с белорусским спокойствием вас выслушал, с белорусской ментальностью. Спокойно, нормально. В информационном противодействии, в информационных войнах есть понятие: целевая аудитория воздействия. Целевая аудитория белорусская – это одна. Украинская – абсолютно другая. Российский контент – третья. Соответственно, с каждой целевой аудиторией, и с белорусской тоже (молодежная среда, более старшая среда) все работают на своих уровнях. Есть ли что-то подобное в Беларуси? Есть. Оно сосредоточено в сфере защиты. Это наша контрпропаганда, защита – это, соответственно, есть определенное подразделение в информационно-технической сфере. И Президент здесь очень четко выделил нашу проблему: необходимо активно работать, в том числе и на ту сторону. Что такое защита? Это всегда проигрыш, к сожалению. Мы догоняем обвинения в наш адрес, и мы продумываем неделю, как от этого уйти, мы неделю раскручиваем информацию. Они уже убежали в другую тему – они занимаются другими делами.

Кирилл Казаков:

Валерий Александрович, вот смотрите, есть у журналистов такие термины, как ЦИПсО украинское или «ольгинские тролли», которые под Питером где-то сидят и отражают или нападают. У нас такого нет. Либо же у нас это некая тайная организация, о которой мы просто не говорим, либо же мы, журналисты, выполняем эту самую функцию. Но мне кажется, что все-таки Министерство обороны владеет какими-то секретами. Просто вы сейчас не можете их сказать.

Валерий Ревенко:

Я хотел сказать, что мы на сегодня, не знаю, какими вы секретами оперируете, мы выполняем ту функцию, которую должны выполнять в плане информационно-психологической, технической защиты. 2020 год это показал. Какая наиболее была крепкая структура? Силовой блок. На кого опирались все в этих фактах и событиях? На силовой блок. Кто оказался монолитным? Силовой блок, в том числе Вооруженные Силы.

Кирилл Казаков:

Но и СМИ тоже! СМИ же тоже выстояли. Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

А здоровско у вас получается! Сами себя защитили, сами крепенько стоим. Нет, это все хорошо. Остальных кто защищать будет? Валерий Ревенко:

Для этого есть соответствующая структура. Алена Сырова, СТВ:

Минобороны не может у нас всем заниматься.