«Мы живём в разных фокус-группах». Кто должен работать с детьми, чтобы не повторить ситуацию в Dana Mall?
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Алена Сырова, СТВ:
Очень хорошо проиллюстрирует тезис то, что произошло на выходных, в субботу. В Dana Mall собралось такое количество детей, которое не ожидал никто из взрослых, думающих, подготовленных людей. Произошло это на ровном месте, потому что TikTok-блогер у себя в социальных сетях рассказала, что она собирается устроить фан-встречу, о которой мы вообще не слышали, даже ребята старше, молодые, 20-летние, не слышали. Получается, что мы живем вообще на разных планетах.
Петр Петровский, политолог:
Мы живем в разных фокус-группах. В разных информационных полях. Более того, посмотрите, кто туда пришел: молодежь, подростки, несовершеннолетние. То есть из-за этой возможности через интернет собирать людей самыми подверженными выступают именно они. Но они не смотрят политические шоу, надо заметить, они не читают политические новости.
Кирилл Казаков, СТВ:
Кто должен тогда на них работать, 14-летние ребята. Они что, погоны носят? Или это суворовцы сидят?
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Две беды: кадры и принятие управленческих решений. Первая беда – кадры, их надо воспитывать и развивать. Человек с высоким уровнем образования, интеллекта, очень реагирующий на все события, живчик, подвижный, который умеет это дело делать. И система управления. На сегодня мы, белорусская ментальность, боимся какого-то окрика, замечания сверху. И Президент это сказал: давайте жить по-новому. Вот сейчас задача, Президент ее обозначил, – развивать систему управленческую и систему кадров. Если мы это сделаем, а мы будем уже тогда активными, если нормальные кадры придут, нормальная система управления, то тогда будет у нас все хорошо.
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