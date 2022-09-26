«Мы живём в разных фокус-группах». Кто должен работать с детьми, чтобы не повторить ситуацию в Dana Mall?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Алена Сырова, СТВ:

Очень хорошо проиллюстрирует тезис то, что произошло на выходных, в субботу. В Dana Mall собралось такое количество детей, которое не ожидал никто из взрослых, думающих, подготовленных людей. Произошло это на ровном месте, потому что TikTok-блогер у себя в социальных сетях рассказала, что она собирается устроить фан-встречу, о которой мы вообще не слышали, даже ребята старше, молодые, 20-летние, не слышали. Получается, что мы живем вообще на разных планетах.