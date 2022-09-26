«Служивых в медиа пускать нельзя, это совершенно другое». Украинский политолог о творческом подходе к информтехнологиям

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

У вас просто базисная, фундаментальная ошибка у всех. Вы не понимаете. Вот лучший учебник по политтехнологиям российским Олег Матвейчев написал. Что он там говорит? Это очень простой тезис. Политтехнолог и медиатехнолог – это художник, творческий человек, а не служивый. Это вообще вещи несовместимые. Служивых вообще в медиа пускать нельзя, это совершенно другое. Это творческая профессия, как дизайнер, это образы нужно придумывать, а не по уставу думать.

Петр Петровский, политолог:

Я с тобой на этот счет не соглашусь, тут есть два подхода. НАТО с самого начала сделало подход на информационно-психологические манипуляции. В Советском Союзе, в Варшавском договоре господствовал подход информационно-пропагандистский, рациональный, логический.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Вот на счет работает, я бы еще посомневался немножко, потому что давайте прикинем. Я согласен, что информационные войны несут большую опасность и двигают большое количество людей, 13, 14, 15-летних подростков. Которые из-за соответствующего уровня воспитания ли, соответствующего уровня образования ли не читают серьезной литературы и каналов. Но знамя над Рейхстагом никакой информационный воин не поднимет. Знамя над Рейхстагом поднимет нормальный Егоров, дойдя туда. Потому что давайте посмотрим на результат. Мы сейчас в процессе. Алена Сырова, СТВ:

Но Всеволод говорит, что НАТО на самом деле победил?