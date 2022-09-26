«Служивых в медиа пускать нельзя, это совершенно другое». Украинский политолог о творческом подходе к информтехнологиям
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
У вас просто базисная, фундаментальная ошибка у всех. Вы не понимаете. Вот лучший учебник по политтехнологиям российским Олег Матвейчев написал. Что он там говорит? Это очень простой тезис. Политтехнолог и медиатехнолог – это художник, творческий человек, а не служивый. Это вообще вещи несовместимые. Служивых вообще в медиа пускать нельзя, это совершенно другое. Это творческая профессия, как дизайнер, это образы нужно придумывать, а не по уставу думать.
Петр Петровский, политолог:
Я с тобой на этот счет не соглашусь, тут есть два подхода. НАТО с самого начала сделало подход на информационно-психологические манипуляции. В Советском Союзе, в Варшавском договоре господствовал подход информационно-пропагандистский, рациональный, логический.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Вот на счет работает, я бы еще посомневался немножко, потому что давайте прикинем. Я согласен, что информационные войны несут большую опасность и двигают большое количество людей, 13, 14, 15-летних подростков. Которые из-за соответствующего уровня воспитания ли, соответствующего уровня образования ли не читают серьезной литературы и каналов. Но знамя над Рейхстагом никакой информационный воин не поднимет. Знамя над Рейхстагом поднимет нормальный Егоров, дойдя туда. Потому что давайте посмотрим на результат. Мы сейчас в процессе.
Алена Сырова, СТВ:
Но Всеволод говорит, что НАТО на самом деле победил?
Вадим Боровик, политолог:
Когда знают, что у вас достаточно сил, чтобы вы подняли знамя над Рейхстагом, ставят задачу развалить изнутри, создать социально-политическую нестабильность. Вот наша основная проблема, которую мы должны понимать и осознать ее – серьезное техническое отставание в плане контроля медиапространства мирового. Они контролируют мировое медиапространство. Единственное, Китай смог отрубить, создать собственные аналоги, являясь второй экономикой мира. Правильно Президент говорит, это очень дорого. Интернет – это очень дорого, это колоссальные деньги, они тратят миллиарды долларов. Первое, они контролируют все социальные сети, все основные видеоплощадки. И как бы вы ни работали эффективно, на своем рынке, медиапространстве мы можем противодействовать более-менее эффективно. Но в международном ключе нам очень тяжело, потому что они нас опережают.
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