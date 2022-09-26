Остаются ли журналисты в государственных СМИ и какая их основная задача? Поговорили с экспертами

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Кирилл Казаков, СТВ:

Ольга Михайловна, на журфак действительно приходят тихие, спокойные люди, которые не могут состояться в профессии.

Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:

Канешне, не. Прыходзяць таленавітыя, вельмі амбіцыйныя маладыя людзі, якія ведаюць, можа, лепш, чым мы, тыя платформы, пра якія мы з вамі гаварылі: пра TikTok, пра Instagram. Яны тут могуць многаму нас навучыць. Самае важнае, што яны цудоўна разумеюць, што калі яны паступаюць у дзяржаўны універсітэт, то яны будуць працаваць у дзяржаўных СМІ. Таму тое, што вы да гэтага гаварылі, што дзяржава павінна адпусціць, давайце, хай яны твораць. Насамрэч гэта не так. Кирилл Казаков:

Но не все же идут в государственные СМИ. Я принимаю госэкзамен, знаю точно, что большинство из них либо вообще уходят из профессии, либо идет в окологосударственное, а то и негосударственное СМИ. Ольга Самусевич:

Па-першае, мы накіроўваем на практыку і размяркоўваем у дзяржаўнае СМІ. Калі людзі адпрацавалі на бюджэтнай форме навучання, яны найперш павінны падзякаваць краіне за тое, што яны навучаліся бясплатна, атрымлівалі цудоўную стыпендыю, мелі столькі магчымасцей. Пасля, канешне, гэта ўжо ад іх залежыць. Калі мы паглядзім зараз на нашыя СМІ, вельмі шмат цудоўных, маладых, таленавітых засталося ў прафесіі.

Алена Сырова, СТВ:

Было бы здорово, если бы действительно могли бы отблагодарить и принести пользу, а не просто ровненько посидеть на своем месте, написать энное количество слов, которое требует редакция, или сделать энное количества видеоинформации. Кирилл Казаков:

Валерий Александрович, вы смотрите на журфаковские кадры? Хотя бы как-то, хотя бы чужими глазами, чтобы понять, нужны они или нет. Либо нужны кадры бгуировские, кадры психологии, кадры ФМО или все-таки журфак нужен? Алена Сырова:

Ведь чтобы хорошо работать в том же TikTok, журналистом по образованию необязательно быть. У журналистов в основе факт, а у человека, который может что-либо говорить в своем блоге, в своем TikTok, факта может и не быть. Он может просто высказывать свое частное мнение, свою фантазию, свою придумку.