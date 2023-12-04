Китай видит в Беларуси надёжного партнёра. Ключевые моменты встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров. Помимо официальной повестки, было много и других деталей, которые подчеркивают отношения между нашими странами. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись символическими подарками. Звучали даже наши легендарные песни. Детали встречи – в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Тогда эти кадры облетели весь мир. Так огромный Китай в прошлый раз встречал белорусского лидера. Даже для государственного визита размах впечатляет. Сегодня визит самый простой – рабочий, но повестка тоже насыщенная. Пока Беларусь просыпалась после выходных, в Пекине уже были сделаны важные политические заявления.

Петр Петровский, политолог:

Выявлены стратегические, важные, приоритетные направления взаимодействия в различных сферах – от торговли, экономики, гуманитаристики до вопросов безопасности и обороны. Однако главная задача, которую Президент Беларуси поставил на этой встрече (почему, в принципе, он и поехал с визитом в Китай) – это то, чтобы максимально ускорить реализацию этих процессов.

Не обошлось без набора продукции, которую мы поставляем в Китай, и лимитированной серии конфет. Также в числе подарков – художественно-декоративное панно «Беларусь моя», отражающая красоту и богатство белорусской нации. Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками.

Реализацию договоренностей на высшем уровне сегодня же обсудили вице-премьеры. Николай Снопков отвечает за сотрудничество с Китаем. И погружен в повестку.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В первые дни весны этого года мы совершили исторический прорыв в развитии двусторонних отношений. В первые дни зимы, в День Конституции Китайской Народной Республики, мы вновь обсуждаем приоритетные вопросы глобальной и двусторонней повестки. Как экономист со стажем, хочу на нашей встрече подчеркнуть, что Беларусь и Китай – единственные в мире страны, на деле реализующие как целью развитие страны повышение благосостояния их граждан.

Китайской цивилизации присущи старание и ответственный подход. Это показала даже подготовка далеко не протокольного мероприятия. На стадионе Пекинского университета состоялась интернациональная хоккейная встреча. И студенты всю ночь не спали, готовясь к ней. Матч на одной из олимпийских арен начался под легендарную мелодию.

В величественном Китае очень ценят детали, которые подчеркивают отношения. Возвращаясь к переговорам, несмотря на занятость, мировой лидер вместо запланированного часа провел в компании с нашим Президентом порядка 4 часов. После переговоров общение продолжили за рабочим обедом. В меню были и драники, и пекинская утка. Похоже, наши страны владеют рецептом уважительных, взаимовыгодных и всепогодных международных отношений.