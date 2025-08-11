Робототехника, дизайн, программирование – рассказываем, как кружки и секции помогают детям раскрывать таланты

Развитие детских талантов – одна из важнейших задач, в преддверии нового учебного года самое время задуматься о выборе кружков и секций. Почему дополнительное образование – это инвестиция в будущее? Как помочь ребенку раскрыть его способности? Об этом и не только поговорили с гостем.

Владимир Богданов, заместитель директора Минского государственного дворца детей и молодежи:

Конечно же, уже идет полноценная работа по подготовке к новому учебному году. Запись в кружки Дворца детей и молодежи стартует 20 августа и продлится до середины сентября. У нас не только для детей, но и для молодежи множество различных направлений.

Множество направлений. Но если сказать конкретно о новом, то это, конечно же, у нас открывается Центр технического творчества детей и молодежи в здании бывшего автовокзала «Восточный», где будет сконцентрировано множество лабораторий технической направленности и технических видов спорта, такие как робототехника, мехатроника, архитектура и дизайн, программирование. Одно из новых направлений – это лаборатория беспилотных летательных аппаратов.