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Робототехника, дизайн, программирование – рассказываем, как кружки и секции помогают детям раскрывать таланты

11 августа 2025 10:14
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Развитие детских талантов – одна из важнейших задач, в преддверии нового учебного года самое время задуматься о выборе кружков и секций. Почему дополнительное образование – это инвестиция в будущее? Как помочь ребенку раскрыть его способности? Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Богданов, заместитель директора Минского государственного дворца детей и молодежи.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие кружки появятся в новом сезоне?

Робототехника, дизайн, программирование – рассказываем, как кружки и секции помогают детям раскрывать таланты-2

Владимир Богданов, заместитель директора Минского государственного дворца детей и молодежи:
Конечно же, уже идет полноценная работа по подготовке к новому учебному году. Запись в кружки Дворца детей и молодежи стартует 20 августа и продлится до середины сентября. У нас не только для детей, но и для молодежи множество различных направлений.

Множество направлений. Но если сказать конкретно о новом, то это, конечно же, у нас открывается Центр технического творчества детей и молодежи в здании бывшего автовокзала «Восточный», где будет сконцентрировано множество лабораторий технической направленности и технических видов спорта, такие как робототехника, мехатроника, архитектура и дизайн, программирование. Одно из новых направлений – это лаборатория беспилотных летательных аппаратов.

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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